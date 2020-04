FRANCE :: ETIENNE MBAPPE BASSISTE ÉMÉRITE EN LIVE AU DIVAN DU MONDE: RETOUR SUR SON SPECTACLE LIVE A PARIS :: FRANCE

Natif du Cameroun il est considéré comme l'un des meilleurs musiciens de sa génération.

Bassiste émérite et musicien hors pair il a écumé tous les clubs de jazz de Paris à New-York, Londres et de temps en temps lors de son passage à Doualla dont il est originaire.



Formé au conservatoire de Paris il devient par la suite le Bassite de ONJ (Otchestre National de Jazz) .Il collabore avec des artistes de renom comme MICHEL JONAS ...JACQUES HIGELIN

...LIANE FOLY ...CATHERINE LARA .



Dans sa logique de créer et faire vibrer ses sonorités afro jazz il confonde des groupes comme CHIC HOT /ULTRAMARINE /SU LA TAKE.



On le connaît aussi dans les featurings , tournées et festivals avec des grands noms comme RAY CHARLES / ZAWINUL SYNDICATE /JOHN MACLAUGHIN ( Anciens guitaristes anglais de MILES DAVIS) ETC...



Nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter son concert live au Divan du monde à Paris avec son denier groupe ETIENNE MBAPPE & THE PROPHETS

une production de TORPEDO PRODUCTION by Bertrand Torpedo .