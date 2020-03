Attaques de Boko Haram : Les condoléances de la diaspora patriotique camerounaise au peuple tchadien

C’est avec consternation et une profonde tristesse que nous avons appris l’attaque perpétrée par Boko Haram contre des militaires tchadiens, le lundi 23 mars 2020, dans la province du Lac, ayant occasionné des pertes en vies humaines et de nombreux blessés.

En cette douloureuse circonstance , nous,le CODE, le CEBAPH, le Mouvement de février 2008 , le CNI, l'ASI, la Fondation MOUMIE, le CCL-Liberation.. réunis au sein des associations de la diaspora patriotiques et combattantes camerounaises de Belgique, adressons nos condoléances les plus attristées au peuple Tchadien et aux familles éplorées.