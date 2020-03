CAMEROUN :: Etonde Etonde : ''Etat de guerre sanitaire'' :: CAMEROON

Comme vous le savez, le Cameroun est confronté à une urgence de santé publique qui nécessite des décisions extraordinaires.

Une pandémie qui sévit dans le monde entier et qui nuit gravement au bien-être des gens. Une crise sanitaire, économique et sociale à laquelle nous devons répondre avec la plus grande union, lucidité, civisme, et avec toutes les ressources nécessaires dont nous disposons. Les experts de la santé nous ont expliqué à maintes reprises que ce n'était pas une situation statique. Il en est ainsi depuis le début.

Les phases de propagation évoluent et, par conséquent, les scénarios de réponse s'adaptent. Jusqu'à présent, nous étions dans une phase de limitation d'activité en groupes massifs et des petites mesures sanitaires.

Actuellement l'État doit penser au confinement renforcé. Toujours en suivant les critères de ceux qui ont le plus de connaissances sur les épidémies et les pandémies comme OMS et la Chine. Notre mission et notre détermination sont maximales: protéger les Camerounais et vaincre le virus. Il est temps de penser à l'activation du mécanisme constitutionnel de l'état d'alarme.

Nous sommes prêts, nous avons des idées claires et nous n'allons pas nous serrer la main pour vaincre le virus car c'est aussi ça le Cameroun ensemble nous sommes toujours plus fort. En tant que leader, j'ai toujours placé la santé des personnes au centre de mes projets politiques et mes priorités, mais en même temps, nous devons directement prendre soin de nos familles, de nos travailleurs et de nos entreprises qui sont dépassez fragiles à cause du mauvais climat des affaires au Cameroun (PME, PMI, ETI, LES GRANDES ENTREPRISES,...).

Les mesures que nous devrons prendre sont drastiques et auront malheureusement des conséquences sur notre mode classique et laxiste vie, sur l'opacité du management pays, et sur les ménages. Pour cette raison, la première chose que je propose est de mettre en œuvre les mesures suivantes dans l'ensemble du pays pour atténuer ses effets.

Il y aura quatre groupes de mesures:

- les ménages et les familles une aide financière directe pour chaque Camerounais afin de tenir le temps d'une bonne quarantaine.

- Soutien aux travailleurs, travailleurs indépendants, employeurs, familles et groupes les plus vulnérables.

- Appui à la flexibilité des mécanismes temporaires d'ajustement de l'activité pour éviter les licenciements,

- Soutien à l'activité économique et aux entreprises pour garantir la liquidité face aux difficultés transitoires du fait de l'urgence économique DÉRIVÉE DU coronavirus

- Et, bien sûr, pour soutenir le corps médical contre le coronavirus en leur donnant des moyens techniques financiers. L'application stricte des mesures de

confinement, permettra de trouver les masques médicaux, pour protéger le corps médical composé de ces braves hommes et femmes dont je salue la bravoure tout en leur rendant hommage, qui donne de leur vie tous les jours en prenant des risques énormes.Il faudra même allé jusqu'à réquisitionner les marques pour les mettre à leur disposition.

- Faudra penser activer toutes les vieilles méthodes d'éducation à distance pour les élèves et étudiants. Car il est impossible aujourd'hui de penser à une éducation numérique dans un pays comme le Cameroun qui n'a pas une couverture réseau de 40 % des zones habitées. Et dont moins de 20% de toute la population a accès à internet ou maîtrise les nouvelles technologies de la communication.

L'union nationale qu'on attend de moi ne doit pas être une petite prise de position à la socialement correcte c'est aussi des suggestions objectives. Pour cela gouverner c'est prévoir, ce n'est pas parier sur le fait ou compter sur la chance mais apporter des réponses fortes au problème fort c'est la guerre sanitaire et lorsqu'on annonce la guerre, il faut donner des ordres clairs. Mais en l'état, les gens ne peuvent pas les mettre en applicaton tout est flou.

Je regrette que le président de la République n'ait pas été plus précis.

Il faut poser les mots. Nous devons passer à un confinement à l’italienne. Nous ne pouvons plus perdre de temps, annoncer des mesures graduelles toutes les 24 heures.Que Dieu nous garde.

Etonde Etonde.

Président des DREAMERS.