CAMEROUN :: Saint Valentin : Camtel célèbre son amour pour ses clients :: CAMEROON

Le 14 février dernier a été l’occasion pour cette société, de réunir divers invités parmi lesquels les journalistes, le personnel, les clients et partenaire. Tout ceci dans l’enceinte du club Camtel à Dragages.

Après l’installation des divers invités, L’exécution de l’hymne national a ouvert le bal des diverses articulations de cette après-midi. Un film d’entreprise a été projeté pour donner un aperçu de la robustesse des infrastructures de Camtel. A la suite de cette mise en condition, une autre projection a permis de retracer les douze premiers mois du patron de cette structure, puis s’en est suivi le discours de madame Judith Yah Sunday épse Achidi.

Dans son propos elle a tenu à retracer de manière chronologique les divers changements qui se sont opérés au sein de l’entreprise dont elle a la gestion. « Dès l’entame de notre mandat, nous avons jugé important de procéder à un état des lieux et de définir la ligne managériale en fonction des résultats et du contexte de l’entreprise, dans son secteur d’activité. Cet exercice a permis d’avoir une vue d’ensemble de l’existant, débouchant, sous l’encadrement du Conseil d’Administration, à l’établissement d’un diagnostic de l’entreprise suivi d’une ébauche d’orientation stratégique ressortant les forces et surtout les faiblesses de l’institution, dont de nombreuses sont d’ordre structurel, à l’instar de la dette d’environ 576,6milliards FCFA. Au regard des constats alarmants et en droite ligne avec les orientations de la tutelle ainsi que celles du Conseil d’Administration, il a été adopté, au terme d’un séminaire regroupant tout le Top Management de l’entreprise, deux axes stratégiques majeurs dénommés « customer centricity» et «change management”, devant orienter nos activités pour la période 2019-2025,déclinés en trois(3)phases: la stabilisation et la relance en 2019; la consolidationetexpansionde2020à2021 et être le leader de la transformation numérique de 2022 à 2025. Lesdits axes mettent le client au cœur des préoccupations assurent la gestion du changement tout en garantissant la préservation de l’objet social de CAMTEL ».

Une stratégie bien pensée qui a fait ses preuves en 2019 avec L’amélioration du SAV ; L’innovation dans le traitement des demandes des clients ; L’optimisation de la production ; la mise en place du système de management de la qualité 4(SMQ) devant aboutir dans les prochains jours à la certification ISO9001 version 2015 de l’activité Whole sale de Camtel et l’amélioration de leurs performances.

L’année 2020 est placée sous le signe de la « consolidation et l’extension ». Cette année conduira à la consolidation des acquis engrangés et à mener à leur terme, les actions relatives à la stabilisation non encore achevées.Pour y parvenir Camtel compte s’appuyer sur ses finances, ses clients et ses ressources humaines.

La remise des lettres de missions aux inspecteurs et directeurs et la présentation des vœux au top management se sont achevés par les réjouissances. Et pour donner une coloration culturelle à cet évènement, les prestations de Kaizer Show et de la chorales Echos des ondes de Camtel ont diverti le public venu nombreux pour ce lancement de la stratégie 2020 à Camtel.