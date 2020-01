CAMEROUN :: Communication événementielle: Pourquoi Black Platinium se démarque :: CAMEROON

L'agence de communication événementielle prend des repères et devient peu à peu, une référence en la matière au Cameroun.

Le Cameroun se prépare à abriter le Chan en 2020 et la CAN en 2021 . Ce sont là, deux événements majeurs de dimensions internationales qui doivent vendre l'image de la marque pays à travers le monde. Des évènements de cette trempe, sollicitent dans leur organisation, les compétences des Camerounais exerçant dans divers secteurs pour en faire leur vitrine. Parmi les secteurs souvent mis en exergue lors de ces grands rendez-vous, il y a la communication événementielle qui aujourd'hui, est devenue l'affaire d'une jeune agence.

Black Platinium pour ne pas la nommer, est cette structure de communication événementielle qui n'a pas tardé a se faire une place dans ce secteur ô combien concurrentiel, mais surtout exigent. Malgré son jeune âge, plusieurs entreprises lui font déjà confiance. La jeune agence a à son actif, plusieurs événements de grande envergure. Parmi lesquels : l'organisation du Douala Legal Tech , l'organisation de La Journée du vélo à Douala ( sponsorisé par Atlantique Assurances), l'organisation en mode Full Package du concours Jeune Talent de Castel Beer , l'organisation de l'assemblée générale de l'Ordre des Medecins du Cameroun . Dans le domaine du sport, l'agence a organisé avec brio la finale de la coue top, la conférence de presse de Christian Bassogog mais aussi la finale du Trophée des champions oppsant Ums de Loum à Stade Renard de Melong. Le dernier événement organisé par l'agence Black Platinium est le célèbre concours Miss Orangina.

Avec ces multiples événements, l'agence Black Platinium se classe comme l'une des meilleures au Cameroun. Si Black Platinium a atteint ce niveau de performances, c'est aussi grâce à son management, lequel a sa tête, Christiane Heitz, que ses proches définissent comme «quelqu'un de déterminée, qui excelle dans la relation commerciale, en faisant preuve d'une curiosité manifeste pour tous les supports de communication par les nouveaux canaux».Cette responsibilité a puisé son expérience lors de son passage dans des structures leader en matière de communication tant aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Elle a été tour à tour, fondatrice et directrice associée de l'agence Sport Live Agence, directrice et fondatrice de l'agence World wide sports évents, senior advisor chez Tendance Scenic, responsable des relations clients et marketing chez Ringo, responsable commerciale du groupe free Africa, responsable commerciale de canal 2 production, directrice commerciale de Régie 2 ( la régie du groupe canal 2), mais aussi agent de matches FIFA.

C'est ainsi qu'au terme de ce riche parcours, elle a pensé en 2017, l'agence Black Platinium. Pour elle, «nous vivons dans un monde où l'image et la communication sont prépondérantes et en constante évolution, il est important de réfléchir autrement, chaque prise de parole se doit d'optimiser son potentiel de notoriété par une communication et des supports de qualités». Il était donc opportun de mettre sur pied une structure capable à la dimension de toutes ses attentes.

En moins de trois ans d'existence, Black Platinium grâce au professionnalisme de ses équipes et au sérieux de son top management, revendique déjà d'un portefeuille clients assez étoffé. Les perspectives d'un avenir glorieux ne font l'ombre d'aucun doute.