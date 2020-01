CAMEROUN :: La fondation Ayah finance-t-elle le terrorisme ? Le haut sommet de l’Etat interpellé :: CAMEROON

Une vraie-fausse ? Histoire de trafic des armes relayée par des medias. Sur le banc des accusés la chaine de télévision vision 4, le journal l’anecdote, et des utilisateurs de compte facebook.

Des accusations graves

La Fondation Ayah, dont le siège est à Yaoundé, capitale et siège des institutions du Cameroun a saisi le tribunal de première instance de la ville. Au motif de diffamation et propagation de fausses nouvelles. Et l’accusation est très grave. Le nommé Dr Nkongo, a publié dans son compte facebook, et date du 3 janvier 2020 « qu’il détient plus de cent preuves qui démontrent que le fondation Ayah est une organisation terroriste utilisée par les ambazoniens pour acheter, importer et distribuer les armes » De plus, Franklin Njume a, lui aussi, publié sur son compte facebook que « la fondation Ayah se sert des médicaments périmés pour faire circuler les minutions, les armes et les bombes » Des accusations d’autant plus graves qu’elles ont été relayées par la télévision « La chaine de télévision Vision 4 dans son émission club d’élites présentée par Ernest Obama a relayé les mêmes déclarions sans la moindre réserve et sans recouper l’information » Dans l’édition du journal l’Anecdote du 6 janvier 2020, il est écrit « La fondation Ayah Paul au banc des accusés » Avant d’affirmer « Ce mouvement caritatif sert d’interface entre les leaders de la sécession basés aux USA et les combattants pour l’achat des armes »

Le haut sommet de l’Etat interpellé

Des accusations qui ont provoqué l’ire au sein de la fondation. Aussi, pour rétablir la vérité, la justice a été saisie. La le quotidien la Nouvelle Expression, Ayah Ayah Abine a précisé « Nous sommes dans une situation de guerre, tout le monde veut absolument que la guerre prenne fin. Nous avons un statut international, aucune organisation humanitaire, même l’ONU qui nous sollicite depuis ne voudra travailler avec nous, c’est notre image qui est en jeu » Non sans interpeller l’Etat « Dans un pays sérieux, l’Etat aurait saisi les personnes en question. Parce que pour trafiquer les armes, il faudrait que le port autonome, les douanes, nos forces de l’ordre soient complices, il faudrait que la complicité monte jusqu’au sommet de l’Etat » Et, Ayah Ayah Abine a dénoncé un cabinet noir « Les gens qui font ces déclaration font partie d’un cabinet noir qui veut nous atteindre. On dit que le silence est synonyme d’acceptation. Je ne pouvais pars rester sans rien faire ». Quelque chose a été faite, la procédure est engagée au TPI de Yaoundé. Une affaire qui s’annonce explosive.