Miss Cameroun 2020 : hommage à Honorine Ayissi :: CAMEROON

A l’occasion de la 14ème édition de Miss Cameroun, le Comica et le Minac honore Julienne Honorine Eyenga Ayissi, première Miss Indépendance Cameroun 1960.

C’est à travers une publication sur la page Facebook Miss Cameroun officiel que l’annonce a été faite. “Conjointement avec le Ministère des Arts et de la Culture, nous avons décidé d’honorer Mme Ayissi Honorine, 1ere Miss Indépendance du Cameroun, lors de la finale nationale de Miss Cameroun qui se déroulera ce samedi.”

A travers cet hommage, le Comica et le Minac veulent saluer la beauté, mais aussi le travail d’une pionnière dans ce concours qui a inspiré la compétition actuelle. Un hommage à la doyenne des Miss en vie et toujours aussi belle.

Qui était-elle ?

Le début du rêve c’est un soir de janvier 1960 devant la Première Dame de l’époque, Germaine Ahidjo. Julienne Honorine Eyenga Fouda est sacrée Miss Cameroun Indépendance 1960. Agée de 16 ans à peine, sa prestigieuse couronne de Miss Indépendance lui ouvre de nombreuses portes. Notamment un travail au sein de la défunte compagnie aérienne Air Afrique en tant qu’hôtesse de l’air. A la mort de cette compagnie, elle a été contractualisée à la Camair.

Il est vrai que quelques années plus tard, précisément en 1978, elle est accusée d’avoir introduit du cannabis dans l’avion présidentiel et est incarcérée à la prison centrale de Kondengui. En 1984, elle est innocentée par le Tribunal militaire du Centre mais perd son emploi à la Camair.

Durant les 7 ans qui ont suivi son couronnement, elle a bénéficié d’une aide financière de la 1ère Dame d’alors, Germaine Ahidjo. Elle a aussi été un mannequin et une danseuse de renom.

La doyenne des Miss est née le 1er septembre 1942 à Nomayos dans la région du Centre (village situé non loin de Mbankomo dans la Mefou et Akono). Sa couronne lui fait côtoyer des célébrités d’alors. Elle finit par épouser l’une d’elle, le champion de boxe anglaise, Jean-Baptiste Ayissi Ntsama. Avec lui, elle aura neuf enfants dont cinq perdront la vie dans leurs jeunes âges. Trois des quatre restants sont aujourd’hui des stars : le danseur et chorégraphe Ayissi Leduc, la chanteuse de Bikutsi Chantal Ayissi et Imane Ayissi, ex-mannequin, aujourd’hui créateur de mode.