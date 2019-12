CAMEROUN :: Grand banditisme: Les auteurs de l'assassinat du caissier de Santa Lucia aux arrêts :: CAMEROON

Le groupe de gang qui a assassiné l’un des caissiers de Santa Lucia a été présenté hier lundi par les forces de securité. A l’extrême droite en rouge sur la grande photo, format large, c’est le vigile en service à Santa Lucia qui a préparé le grand coup.

Des individus armés avait fait irruption dans le quartier administratif de Bonanjo où ils avaient abbatu un homme et emporté deux sacs contenant de l'argent.

Ces individus sans foi ni loi avaient aussitôt disparu dans la nature ce qui avait entraîné une grosse frayeur au sein de la population de Douala .

C'est ainsi que dans l'objectif de rassurer les doualais, la gendarmerie a pris sur elle de rattraper ce gang de bandit auteur de vol a main et meurtre . Voilà que quelques dix jours plus tard, le gang presque tout entier a été démantelé.

Il s'agit ici de quatre individus,la quarantaine entamé : Yaouba alias DG, le chef de gang auteur de l'assassinat est un pensionnaire de la prison centrale de New Bell à Douala où il purge une peine de 12 ans d'emprisonnement ferme pour des faits similaires. Il a profité de sa corvée pour commettre son forfait.

Djibrila Boumbo alias separateur est un repris de justice, conducteur de moto à ses heures perdues, il était présent sur les lieux du crime en compagnie de ''dg'' le chef de gang.

Souleymane Salli alias Camara est un repris de justice lui aussi. C'est l'un des commanditaires de l'assassinat puisque c'est lui qui contacte les deux premiers cités ici et leur confie l'opération.

Enfin Fotso Victor Calvin, le cerveau e la bande. C'est un employé de Santa Lucia et c'est donc lui qui mets sur pieds le plan et contacte ''Camara''.

Les faits

Le 2 décembre 2019 vers 10 heures, un braquage devant la banque Ecobank à Bonanjo, un braquage a viré à l'assassinat du sieur Kengne employé à la société Santa Lucia.

Le nommé Fotso Victor alias Tao est chargé de la sécurité du caissier central de la société de commerce général Santa Lucia basée à Bonamoussadi. Tous les lundis, les caissiers des agences y convergent pour déposer leurs recettes respectives . Ces fonds permettent de régler les factures.

Ce dernier a donc remarqué que le caissier de l'agence Santa Lucia de Ange Raphaël versait les plus gros montants suivi du caissier de Bali. Fort de ces informations, il contacte le nommé Souleymane alias Camara à qui il donne toutes les informations. ''Camara'' à son tour contacte le nommé Yaouba alias DG pour l'exécution de la salle besogne et le nommé Djibrila Boumbo alias separateur. Ces deux derniers feront la reconnaissance physique de sieur Kegne David le 18 novembre 2019.

Le 25 novembre, une première tentative échoue, car ils n'ont pas repéré à temps la sortie du sieur Kengne et ajourneront leur coup. Le fatidique 02 décembre 2019, sieur Fenou Antoine caissier de Santa Lucia Akwa nord se rend à son service à bord de son véhicule. Il le gare à l'agence puis emprunte une moto qui le dépose au lieu dit école publique Deido où il monte au bord de la moto de sieur Kengne. Contre toute attente et déjouant le plan des malfrats, ils prennent la direction de Bonanjo via feu rouge Bessengue, rond point Bonakouamouang, ancien Dalip , Somatel hôtel, pont Joss en direction de la Beac où ils étaient attendus. Sans se rendre compte, ils sont pris en filature par la moto à bord de laquelle se trouve DG et une moto en soutien conduite par Djibrila Boumbo alias Séparateur jusqu'au niveau d'échos de Bonanjo. DG va tirer la moto du sieur Kengne et la renverser . Il emportera les deux sacs en tirant à bout portant au niveau de la poitrine sur le sieur Kengne et trois coups sur le sieur Fenou . Au bilan, cinq coups seront tirés donc un mortel sur le sieur Kengne. La somme de 20 millions de francs CFA, un plastique contenant des yaourts et le dossier de la moto appartenant au sieur Kengne seront emportés.

Face à ce défi, le collegion a prescrit une diligence dans l'enquête.

La réactivité et le professionnalisme des hommes ont permis de mettre la main des le jeudi 07 décembre à Douala sur le nommé Yaouba alias DG auteur des coups de feu mortels et porteur de l'arme et par ailleurs pensionnairede la prison centrale de Douala où il purge actuellement une peine de 12 ans ferme pour des faits similaires de vol aggravé avec port d'arme. Les autres protagonistes seront interpellés successivement.

Djibrila Boumbo alias separateur conducteur de moto sera interpellé le vendredi 6 décembre 2019 à Douala au quartier New Bell.

Souleymane Sali alias Camara le commanditaire du coup sera rattrapé le 09 décembre à Banyo dans la région de l'Adamaoua. Enfin Fotso Victor alias Tao le cerveau sera quant à lui interpellé le 10 décembre 2019 à Santa Lucia, les recherches se poursuivent pour interpeller d'autres qui seront en temps opportun présentées à Monsieur le commissaire du gouvernement.

Le commandant de la légion de gendarmerie a tenu à féliciter ses hommes pour leur bravoure et leur professionnalisme, il a appelé les populations à continuer de collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité à travers des renseignements. Enfin, il a fini par sensibiliser les opérateurs économiques de la ville de Douala à faire preuve de prudence et plus de discrétion dans la conservation, la manipulation et le transport de fortes sommes d'argent.