CAMEROUN :: AFREXIMBANK se déploie en Afrique Centrale. :: CAMEROON

L’hôtel Hilton de Yaoundé a servi de cadre le 11 décembre dernier à un forum d’information sur la Foire commerciale Intra-Africaine sous l’égide de l’union Africaine et le Rwanda qui se tiendra du 1er au 7 Septembre 2020 à Kigali. Lors de cette cérémonie qui regroupait plusieurs structures PME-PMI, le secteur bancaire camerounais était aussi présent en grand nombre.

Le ministre du Commerce Luc Magloire Atangana Mbarga qui présidait cette cérémonie a salué le promoteur de cette multinationale et son intention d’ouvrir une agence régionale à Yaoundé. Le Cameroun va faciliter l’implantation de African Export-Import Bank a-t-il rappelé car la PME camerounaise en besoin. « promouvoir l’industrialisation et le développement au Cameroun dans le cadre de la zone camerounaise de libre échange continentale Africaine ».

« Ce thème s’inscrit dans le droit fil du projet du président Paul Biya. Nous félicitons ce créneau choisi au moment où le plan directeur d’industrialisation du Cameroun prend corps. L’avènement de la ZLEC, rêve fou au lendemain des indépendances est une réalité. Avec une population de 1 ,2 Milliard de consommateurs, représentant 2500 Milliards de dollars sur le commerce Africain sans barrière qui a été créé dans le cadre de la zone de libre-échange continentale Africaine, on gagnera avec cette plateforme de synthèse et de compensation »

L’African Export-Import Bank organisatrice de cette rencontre a expliqué l’importance de ce grand rendez-vous pour le monde des affaires en général et pour le continent africain en particulier. L'analyse de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) montre que le manque d'accès au commerce et aux informations sur les marchés est l'une des raisons pour lesquelles le commerce intra-africain représente 16% du commerce total de l'Afrique. Pour relever ce défi, Afreximbank a décidé, entre autres initiatives, d'organiser des foires commerciales bi-annuelles afin de fournir des informations sur les marchés, de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs de tout le continent et de créer des opportunités de rapprochement, d'échanges commerciaux et de conclusion d'accords d'affaires et d'investissement.

La première IATF2018, organisée au Caire, en Égypte, a été un succès retentissant. Des accords de commerce et d'investissement de 32 milliards de dollars américains ont été conclus. Plus de 1 000 exposants et 2 500 délégués de plus de 45 pays ont participé à la conférence.

IATF2020 offrira aux entreprises une plateforme unique et précieuse pour accéder à un marché africain intégré de plus de 1,2 milliard de personnes et générer un PIB de plus de 2,5 billions de dollars américains créé dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).

Rappelons que African Export-Import Bank (Afreximbank) est une multinationale créée en 1993 par les gouvernements africains aux termes d’une charte, désormais signée par 50 pays, en tant organisation multilatérale internationale;

La banque a une bonne cote de crédit, sur laquelle les institutions financières africaines peuvent s’appuyer, et a l’attention de 50 chefs d’État africains; et comprend les problèmes de chaque pays, peut aider les pays à trouver des solutions de financement du commerce et peut plus facilement résoudre les problèmes qui se posent.

Cette multinationale a pour ambition de s’installer au Cameroun pour couvrir les pays de l’Afrique Centrale.