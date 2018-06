ALLEMAGNE-CAMEROUN-DIASPORA: GRAND RASSEMBLEMENT AUTOUR DE LA 13EME EDITION DU MARATHON CCG DE GERMESHEIM EN ALLEMEAGNE :: GERMANY Pour sa 13 ème édition, le marathon CCG organisé par la Communauté Camerounaise de Germesheim, non loin de la région de Ludwigshafen, a connu un réel engouement cette année. Parti d'une simple idée de mise en forme matinal, ce marathon est en passe de devenir un événement majeur de la ville et de toute la région. Satisfaction donc des organisateurs qui ont vu juste, un seul objectif, mieux se faire connaître et faire sauter les barrières de l'inconnue afin de mieux s'intégrer et de participer au développement local.