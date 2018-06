Cameroun : Conseil dâ€™administration de la SCDP : Pas de remplacement de Gaston Eloundou Essomba Ã  lâ€™ordre du jour :: CAMEROON

Cameroun : Conseil d’administration de la SCDP : Pas de remplacement de Gaston Eloundou Essomba à l’ordre du jour :: CAMEROON A en croire nos informations, et sauf changement de dernière minute, le conseil d’administration extraordinaire de la Société camerounaise de dépôts pétroliers (Scdp) qui se tient ce vendredi 30 juin 2018 à 10 heures à Yaoundé, ne devrait pas mettre fin au cumul de fonctions du directeur général (Dg) devenu ministre de l’Eau et de l’Energie (Minee), depuis le réaménagement gouvernemental du 02 mars 2018.

De sources dignes de foi, le conseil d’administration extraordinaire de la Scdp, a lieu ce jour à Yaoundé. Et selon les mêmes sources, ce dernier, ne devrait pas aboutir à la nomination d’un nouveau Dg à la tête de cette société d’Etat. Seulement, notre source n’a pas répondu à notre question de celle comment une entreprise aussi importante comme la Scdp, peut-elle continuer à fonctionner avec comme directeur général, un Gaston Eloundou Essomba, nommé Minee à l’issue du réaménagement gouvernemental opéré en mars dernier par Paul Biya le président de la République.

Tout compte fait, et sauf changement de dernière minute, Gaston Eloundou Essomba, devrait conserver son poste de Dg de la Scdp, à coté de celui tout aussi très important et absorbant, de ministre de l’Eau et de l’Energie. Une pratique plus que courante chez Paul Biya qui tel un monarque, n’en fait qu’à sa tête, permettant aux uns et autres, de cumuler trois hautes fonctions. C’est le cas de Séraphin Magloire Fouda le secrétaire général de la Primature, lequel occupe aussi les postes de président de conseil d’administration de Eneo, et du Chracerch. Et tout récemment encore, c’est Elung Paul Che qui plus de deux ans durant, a cumulé le poste de ministre délégué aux Finances, avec celui de Dg la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (Csph). Et les exemples sont légion.