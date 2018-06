Cameroun :: Diplomatie environnementale : Le secrÃ©tariat de la plateforme africaine dâ€™observation indÃ©pendante du Bassin du Congo confiÃ© Ã  Flag :: CAMEROON

Cameroun :: Diplomatie environnementale : Le secrétariat de la plateforme africaine d’observation indépendante du Bassin du Congo confié à Flag :: CAMEROO Ainsi en ont décidé une dizaine d’organisation de la société civile (Osc) africaines réunies il y a une semaine à Douala, autour d’un atelier de renforcement institutionnel de la plateforme régionale. Issue des travaux qui a vu le secrétariat de la Plateforme africaine de l’observation indépendante confiée à l’Ong camerounaise Field legality advisory group (Flag), jusqu’en 2020.

Dans sa quête effrénée d’argent, l’Homme se livre à l’exploitation illégale des ressources naturelles. Activité qui constitue alors une menace grave pour la biodiversité, l'épanouissement de l’être humain, spécifiquement les groupes les plus vulnérables que sont les femmes rurales et les populations autochtones dépendantes des ressources naturelles et de l’environnement, mais aussi le progrès social et économique des Etats.

C’est ainsi que réunies du 19 au 22 juin 2018 à Douala la capitale économique du Cameroun, 12 Osc travaillant dans la préservation de l’environnement et la bonne gouvernance forestière, ont adopté puis paraphé une charte qui confère la gestion du secrétariat de la Plateforme africaine de l’observation indépendante du bassin du Congo, à l’Ong camerounaise Flag. Force est de constater que les efforts de la société civile pour lutter contre les actes d’exploitation illégale de la forêt, tardent à porter du fruit, notamment en raison de la diversité de leurs approches et d’une coordination encore faible de celle-ci. Et c’est précisément en vue d’harmoniser les méthodes et les stratégies d’Observation Indépendante (OI) en Afrique, que 12 Osc africaines engagées dans le suivi de la gouvernance des ressources naturelles et de l’environnement dans le bassin du Congo, se sont retrouvées au cours d’un atelier de Renforcement Institutionnel de la plateforme régionale du19 au 22 juin 2018 à Douala.

Les Osc présentes aux travaux de Douala, étaient issues du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République Démocratique du Congo, de la République du Congo et du Gabon. Le conclave, le second du genre organisé Flag, avait pour objectif de renforcer le positionnement de la plateforme régionale d’OI, comme instance de promotion d’une OI plus professionnelle, crédible et efficiente

Des obstacles à l’Observation indépendante (OI).

Relevons ici que mandatée (sous contrat avec l’administration) ou non, l’OI fait régulièrement face à de nombreuses difficultés, telles que l’accès aux informations ; des relations conflictuelles avec l’administration forestière et le secteur privé, entre autres. Et pour remédier à cela, les experts en matière d’OI ont pendant quatre jours, examiné les options potentielles visant la refondation et la durabilité du concept dans la région, au regard du contexte actuel marqué par l’illégalité galopante. C’est ainsi qu’au terme des échanges y relatifs, les participants ont élaboré les principes directeurs d’une OI fiable, et paraphé la Charte de la Plateforme africaine d'observation indépendante de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement (PA-OI). Et comme résultat des diligences, Flag a été choisie pour assurer le secrétariat de cette institution régionale pour une période de deux ans renouvelables (2018-2020).

Il s’agira donc entre autres question pour Flag, de coordonner les actions de la plateforme ; documenter le travail et les résolutions ; solliciter après concertation et sur mandat des membres, des appuis techniques et financiers. « La plateforme des OSC sous régionale qui mettent en œuvre l’OI, veut se mobiliser pour travailler d’une seule voix contre l’exploitation des ressources naturelles illégales dans le bassin du Congo. Pour cela, nous entendons coordonner nos actions dans la région, parler d’une voie commune afin que nous puissions être entendus par la communauté nationale, internationale ainsi qu’amener les politiques à changer et à améliorer la manière dont les ressources naturelles sont actuellement gérées et exploitées », a en ce qui la concerne, confié HorlineNjike, la secrétaire générale de Flag, aux Hommes de média.

A toutes fins utiles, la PA-OI envisage de suivre l’évolution des activités d’OI au niveau national de chaque pays membre, mener des actions de plaidoyer et de lobbying au nom de ces membres au niveau régional et au-delà. Et pour ce faire, une rencontre est prévue chaque année, afin d’évaluer les activités de la plateforme et leurs impacts, mais aussi, promouvoir le partage d’expériences entre membres et trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face.

Bon vent à Flag qui hérite ainsi de la gestion du secrétariat de la Plateforme africaine de l’observation indépendante du Bassin du Congo, et ce jusqu’en 2020, avec une possibilité de renouvellement de mandat.