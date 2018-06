Cameroun: Bafoussam : Les anciens Ã©lÃ¨ves du COLACO volent au secours de leurs cadets :: CAMEROON

Cameroun: Bafoussam : Les anciens élèves du COLACO volent au secours de leurs cadets :: CAMEROON Ils ont apporté par le biais de leur amicale un appui subséquent aux meilleurs élèves dudit établissement, c'était à la faveur de la cérémonie solennelle de remise de bulletins de fin d'année, couplée à la remise des distinctions aux plus méritants de cet établissement scolaire, compté parmi les plus anciens de la ville de Bafoussam

Ce fut un samedi tout à fait particulier pour certains élèves du collège bilingue la confiance de Bafoussam. Ces jeunes apprenants des deux sous systèmes éducatifs camerounais qui se sont démarqués par leur travail et qui, grâce à l'Amicale des anciens élèves dudit établissement ont vu leurs efforts récompensés. Du paquet minimum constitué des cahiers, des stylos à bille, des crayons sont entre autres, l'appui de l'Amicale qui vient ainsi donner un coup de pouce aux parents dans les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire 2018-2019, créant par la même occasion la seine émulation au sein de leurs jeunes cadets qui se doivent chacun à son niveau de s'appliquer dans le travail pour bénéficier la fois prochaine du geste de l'Amicale.

"Nous sommes à notre première action du genre et nous ne nous sommes pas préparés au préalable pour ce geste. C'est une idée qui nous ai aussi venue comme ça à la dernière minute et nous avons saisi cette occasion, la remise des bulletins pour la matérialiser", déclare Gilles Carlos Boumssi, porte-parole de ce mouvement. Il rassure néanmoins que son association compte aller plus loin dans ce genre de projets. " Cette fois nous n'avons pas eu le temps de nous préparer. Ce que vous voyez ici, nous avons mobilisé en moins de 48 heures et je vous promets au nom de l'Amicale que dès l'année

prochaine, ce sera plus grandiose. Nous allons nous mettre à l'œuvre dès à présent à cet effet", ajoute Gilles Carlos Boumssi qui ne manque pas d'inviter ses cadets à la discipline et au respect des encadreurs, gages de la réussite scolaire.

"J’ai été parmi les meilleurs élèves de cet établissement. Meilleur en terme de discipline", a-t-il lancé, en invitant ces jeunes élèves à copier ce bel exemple, en ce moment où les jeunes scolaires brillent par une délinquance à outrance assortie de la consommation des stupéfiants, des pratiques pornographiques à travers des charters, entre autres. Le geste des anciens élèves du collège bilingue la confiance n'a pas laissé indifférent le staff administratif de l'établissement, resté sans voix. "J'ai manqué les mots pour qualifier ce geste de l'Amicale des anciens élèves du collège bilingue la confiance. Ils sont venus comme des sapeurs pompier, vous savez éventuellement le rôle d'un sapeur pompier devant une situation.

C'est un geste hautement apprécié, nous les avons reçus avec tout le bon cœur possible, et nous avons disposé ce geste à la portée des enfants afin qu'ils puissent préparer leur rentrée scolaire 2018-2019. C'est Dieu seul qui saura récompenser les initiateurs de cette action. Le Colaco ne peut que les bénir et qu'ils aillent de l'avant. Mon souhait serait que, comme tout un enfant qui naît, que ce groupe grandisse et ne meurt jamais", se confie le cœur plein de joie Tené Naoussi Sakeo, principal du collège bilingue la confiance, creuset du savoir comme l'indique son slogan affiché net à l'entrée, Créé en 1972 par Kamel Émile de regretté mémoire. Le colaco cette année à eu 950 élèves avec près de 70 encadreurs pour les deux sections francophone et Anglophone. L'Amicale des anciens élèves du Colaco quant à elle, a pris corps sur les réseaux sociaux, notamment à WhatsApp et le vœu de venir en aide à l'actuel staff du collège s'est voulu pressant. Elle mobilise plusieurs membres résidant au Cameroun et à l'extérieur du pays.