Cameroun: Pascal Miny nommÃ© Directeur general de CAMRAIL :: CAMEROON

Cameroun: Pascal Miny nommé Directeur general de CAMRAIL :: CAMEROON Il a été nommé par le Conseil d'Administration de CAMRAIL s'est réuni vendredi 21 juin 2018, à la Direction de la Gare Centrale de Bessengue à Douala.

PASCAL MINY prend les commandes après 10 ans de JEAN PIERRE MOREL

Présidé par Abbo Aboubakar Président dudit Conseil, en présence de M. Eric MELET, Président de Bolloré Railways. Le Conseil a pris acte de la fin du mandat de Directeur général, de Monsieur JEAN PIERRE MOREL, appelé à faire valoir ses droits à la retraite après 50 ans de carrière au sein des chemins de fer dont 10 chez CAMRAIL. Il a été remplacé par PASCAL MINY, qui dispose d’une longue expérience dans les transports ferroviaires et aériens. Ancien Directeur de COMILOG, le chemin de fer minier du Gabon, Pascal Miny était avant sa nomination, Knowledge Management Leader et chargé des affaires ferroviaires pour la branche minière d’Eramet.

Le dossier de l’accident ferroviaire d’Eseka.

Au cours des travaux, le directeur sortant a donné une communication relative à l’état d’avancement des dossiers d’indemnisations suite à l’accident ferroviaire d’Eseka. Il a noté que 84% des dossiers de victimes décédées ont fait l’objet d’un accord définitif avec les familles, 83% des dossiers de victimes blessés sont aujourd’hui définitivement homologués et soldés ; et 100% des dossiers de préjudices matériels ont été traités et réglés. Et, aussi l’avancée des discussions menées par l’Etat en vue de l’acquisition du nouveau matériel roulant, la poursuite des travaux de réhabilitation et de renouvellement de la voie, la conduite des chantiers de modernisation de la signalisation ou encore l’automatisation des passages à niveau. L’exécution correcte du plan d’actions sécurité et a salué la mise en œuvre du programme de formation de 150 jeunes camerounais aux métiers ferroviaires.

Porter l’ambition du partenariat Etat-Camrail.

Pour Abbo Aboubakar, le cahier de charge du nouveau directeur sera axé « prioritairement sur la mise en œuvre de l’ambitieux programme d’investissement en vue de la modernisation des chemins fer sous l’impulsion de l’Etat et du partenaire stratégique. L’expérience et les compétences de Monsieur Pascal Miny seront un atout dans le processus de renforcement de cette synergie qui existe si heureusement entre l’Etat et le concessionnaire » Uu vaste programme entamé par Jean Pierre Morel, « Les avancées dans le domaine de la sécurité, des infrastructures et de l’organisation sont une source de fierté. Cela a été fait grâce à cette dynamique équipe de Cheminotes et de Cheminotes que je quitte aujourd’hui mais dont le souvenir va rester à jamais » A la realisation duquel Pascal MINY a prit l’engagement « Nous allons travailler aux côtés du Gouvernement pour permettre à notre chemin de fer de donner la pleine mesure de ses capacités au service du développement socio-économique du Cameroun. Je compte sur le savoir-faire et l’engagement des cheminots de CAMRAIL pour porter l’ambition du partenariat public-privé Etat-CAMRAIL »