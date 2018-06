Tchad: un gouverneur condamnÃ© Ã  cinq ans de prison ferme

Tchad: un gouverneur condamné à cinq ans de prison ferme Le gouverneur destitué de la région pétrolifère du Tchad, Adam Noucky Charfadine, a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme pour, entre autres, enlèvement, séquestration, détention arbitraire, tentative d'assassinat et rébellion contre la justice, a appris Xinhua de sources judiciaires.

Adam Noucky Charfadine qui a également écopé d'une amende de 5 millions de francs CFA (environ 10 000 dollars), a été radié du corps de la Fonction publique. Ses coaccusés sont condamnés à six ans d'emprisonnement ferme avec radiation de la Fonction publique.

Le 22 mai, dans la ville pétrolifère de Doba, chef-lieu de la région du Logone oriental au sud du pays, un avocat et ses trois clients dont il venait d'obtenir la libération, ont essuyé des tirs de gendarmes au sein du tribunal. En protestation à cette attaque, l'Ordre des avocats, la Chambre nationale des huissiers de justice et l'Ordre des notaires ont décidé de cesser toutes les activités et exiger que les auteurs et ordonnateurs de cette attaque soient démis de leurs fonctions et traduits en justice.

Ce mouvement, soutenu par les magistrats, a complètement paralysé l'appareil judiciaire pendant près d'un mois.

Adam Noucky Charfadine, gouverneur de région du Logone oriental, que les avocats et consorts accusent d'être à l'origine de la fusillade de Doba, a été démis de ses fonctions le 6 mai par le président Déby Itno. Il a été auditionné en procédure de flagrance délit par le parquet d'instance de N'Djaména puis placé sous mandat de dépôt et déféré à la maison d'arrêt d'Amsinéné, à la sortie nord de la capitale.

La condamnation de cet homme du sérail, pour une dizaine de chefs d'accusation, est une première au Tchad.