CAMEROUN :: Comme une odeur de candidature :: CAMEROON Alors qu’on s’approche à grands pas de l’échéance électorale, les affiches de campagne du chef de l’Etat font le tour de la toile et suscitent de vifs commentaires.

On est passé du temps des « grandes réalisations » à celui « du pas de la finalisation ». Au-delà de la rime qui les unit, ces deux slogans de campagne présidentielle, sont attribués à la même personne : Paul Biya. L’un date de 2011 date du dernier scrutin et l’autre de 2018 date du prochain, même si pour l’heure, le second slogan reste sur des affiches encore virtuelles et absentes des sites officiels de la présidence de la République.

A l’heure où presque tous les postulants des partis d’opposition ont déjà annoncé leur candidature pour les prochaines élections présidentielles, le potentiel candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) maintient comme à l’accoutumée le silence. Pourtant, la toile ne l’entend pas de cette oreille. Elle a choisi d’investir l’homme du 06 novembre comme candidat à sa propre succession.

Ce qui apparaît jusque-là comme un teasing, (technique publicitaire qui vise à éveiller la curiosité du contact pour augmenter l’attention portée au message et sa mémorisation) semble avoir conquis le public et crée depuis lors le buzz sur les réseaux sociaux. En effet, au-dessus de ces affiches auteures du buzz, on peut lire sur fond bleu « Présidentielle 2018 » et tout en bas, on aperçoit un homme serein, arborant un sourire et empruntant un pas paisible qui conduira indubitablement le Cameroun vers l’avenir d’où la formule « le meilleur risque » qu’on peut lire au bas de ces affiches.

C’est donc ainsi que les acteurs de ces annonces veulent présenter Paul Biya, au peuple qui l’a toujours choisi aux urnes. Cependant, ni l’auteur, ni l’agence publicitaire n’ont pu être dévoilés. Pour le second, à savoir « Aplume consulting », elle n’est, ni présente sur la liste des agences agréées, ni traçable à partir d’un réseau social.

S’exprimant chez nos confrères du quotidien Mutations, en prenant exemple des autres campagnes électorales de Paul Biya, Charles Atangana Manda, cadre du RDPC, a reconnu que celle des « réseaux sociaux n’a rien à voir avec les méthodes généralement utilisées en la matière par le RDPC ». Toutefois, l’effet escompté par les concepteurs de ce teasing a été atteint auprès des Camerounais. Eux qui, de jour comme de nuit, tout haut et à voix basse ont et continuent d’appeler à la candidature du candidat naturel du RDPC.