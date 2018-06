JournÃ©es camerounaises de Belgique : Bassa, BamilekÃ© et anglophones prÃ©sentent leur art et leur culture Ã  Bruxelles :: BELGIUM

Journées camerounaises de Belgique : Bassa, Bamileké et anglophones présentent leur art et leur culture à Bruxelles :: BELGIUM Une abondante littérature du Pr Achille Mbembe, celle du Père Meinrad Hebga et du Mbombog Mbog Bassong a été exposée samedi 23 juin dernier au complexe sportif du Sippelberg à Bruxelles. C’était à l’occasion de la toute première édition des journées camerounaises de Belgique.

Le Dr Roger Tjeka, Joseph Hagbe, Emmanuel Nlend, Paul Simon Ngue Ngue, Ntoh Bijoux et Rose Ngo Inack ont également expliqué la symbolique culturelle et la valeur historique de la pirogue, du Nkeng, du Mbongo Tchobi, du mitoumba, de la machette et de la houe dans la tradition bassa.

La responsable du Centre social d’information, d’orientation scolaire et professionnelle (CSIOSP) de Bruxelles a présenté les activités de son association ; laquelle promeut non seulement la culture et l’éducation mais contribue surtout à l’insertion sociale des camerounais en Belgique.

Le pagne de la chefferie, les vertus aphrodisiaques du taro et de la sauce jaune, le tambour, la queue du cheval et le cheval sont des marqueurs substantiels ; lesquels convoquent chez le Mbouda, fierté et dignité. Cette révélation a été donnée par le Responsable des Bamboutos à Bruxelles en cette occasion.