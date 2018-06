Jean-Baptiste Lemoyne, secrÃ©taire dâ€™Ã‰tat franÃ§ais auprÃ¨s du ministre de lâ€™Europe et des affaires Ã©trangÃ¨res attendu au Cameroun :: CAMEROON

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État français auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères attendu au Cameroun :: CAMEROON Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, se rendra les 28 et 29 juin au Cameroun, pour une visite de travail avons nous lu dans une communication du Ministère français des affaires étrangères, parvenue ce jour à la rédaction de camer.be.

Dans cette même communication, les affaires étrangères françaises affirment qu'à Yaoundé, Jean-Baptiste Lemoyne aura notamment un entretien avec le président de la République du Cameroun, Paul Biya, avec qui il évoquera la situation actuelle au Cameroun, notamment celle dans les régions anglophones, les relations économiques et de coopération entre la France et le Cameroun, ainsi que les enjeux de sécurité régionale, notamment la lutte contre Boko Haram et la situation en République centrafricaine.

Jean-Baptiste Lemoyne visitera le musée national du Cameroun dans le cadre d’un projet de coopération culturelle entre la France et le Cameroun avant une rencontre à l’institut français de Yaoundé avec des étudiants et des jeunes créateurs d’entreprises, avant de s’entretenir avec des Français établis au Cameroun.

L'agenda du secrétaire d’État prévoit également une voyage dans le Sud-Ouest du Cameroun où il y rencontrera les autorités locales et des représentants de la société civile

Il effectuera une visite à l’institut africain d’études mathématiques, pôle d’excellence qui forme des étudiants venus de tout le continent.

Dans la capitale économique camerounaise, Jean-Baptiste Lemoyne rencontrera les représentants de la communauté d’affaires française.