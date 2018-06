WorldRemit et UBA sâ€™associent pour rÃ©volutionner le transfert dâ€™argent en ligne vers le Cameroun :: CAMEROON

WorldRemit et UBA s’associent pour révolutionner le transfert d’argent en ligne vers le Cameroun :: CAMEROON Ce nouveau partenariat stratégique permettra aux clients de WorldRemit basés dansplus de 50 pays d'envoyer instantanément de l'argent vers les 70 000 comptes bancaires des clients UBA et à 16 points de collecte directement à partir de leurs téléphones mobiles au Cameroun. le 25 juin 2018 à Yaoundé et Londres, WorldRemit, leader du transfert d’argent digital, a signé un partenariat avec United Bank for Africa (UBA) pour lancer deux nouveaux services : Le virement bancaire qui permet aux clients de WorldRemit d’envoyer de l’argent instantanément au Cameroun sur des comptes bancaires UBA. Le cash pick-up qui permet à leurs proches de le récupérer en espèces dans de nouveaux points de collecte disséminés dans le pays.

Ce partenariat signé avec UBA répond au besoin de rapidité et de commodité exprimé par les Camerounais expatriés. Selon les estimations du gouvernement, près de 5 millions de camerounais (21% de la population) vit et travaille à l’étranger ; les principales destinations d’expatriation sont la France, l’Italie et les Etats-Unis. Les transferts de fonds de l’étranger participent activement à l’économie camerounaise, en soutenant la population locale. En 2017, la Banque mondiale a estimé que plus de 278 millions de USD ont ainsi été reçus de l’étranger par ce biais.

Il s’agit pour les deux partenaires de mettre le digital au service d’un des marchés les plus importants de l’Afrique francophone. Pour Andrew Stewart, Directeur régional Afrique et Moyen-Orient chez WorldRemit « Nous sommes ravis de nous associer à UBA, l'une des plus importantes banques du Cameroun, pour offrir à ses clients l'accès à notre expérience de transfert d'argent instantané de premier plan. Le Cameroun est notre marché d’Afrique francophone le plus important et avec la croissance la plus rapide avec 120% de croissance annuelle. Il s'agit d'un partenariat clé dans ce pays qui aidera davantage le Cameroun à passer des envois de fonds via un mode traditionnel à des méthodes de transfert d'argent en ligne, plus sûres, plus rapides et moins coûteuses »

Et puis surtout, comme le souligne Mahend Dominique, Directeur Général d’UBA Cameroun, mettre le client au centre de toutes les préoccupations « Chez UBA Cameroun le client est au centre de toute les décisions stratégiques. Ce partenariat entre WorldRemit et UBA marque la volonté d’offrir à notre clientèle un éventail de services adaptés à ses besoins en particulier pour la diaspora Camerounaise, présente dans une cinquantaine de pays qui pourra désormais envoyer des fonds instantanément via la plateforme WorldRemit. Les clients auront donc la possibilité de récupérer rapidement et en espèces leurs fonds dans toutes les agences UBA au Cameroun»

UBA dispose de 16 agences et 70,000 comptes bancaires à travers le Cameroun. Ce partenariat stratégique permet à WorldRemit d’augmenter le nombre de ses clients et son activité au Cameroun. Avec son modèle qui met l’accent sur les transferts d’argent via téléphone mobile, WorldRemit permet aux expatriés d’envoyer de l’argent durement gagné à leurs proches au Cameroun. L’opération s’effectue rapidement, en quelques clics sur leur téléphone portable ; fini les longues files d’attente dans les agences de transfert de centre-ville.