Cameroun: COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA COMICODI CONTRE LES FEYMEN ET LES BARBOUSES :: CAMEROON La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination informe le public, que des individus agissant selon des méthodes avérées de Barbouses, de Feymen, de Gangsters, de bandits et de criminels de tous les noms et de toutes les malfaisances, écument le pays et particulièrement la capitale Yaoundé.

En effet ces tristes personnages qui utilisent plusieurs numéros de téléphone, usent et abusent généralement de certains noms de sociétés connues et des établissements hôteliers.

A ce propos, les numéros les plus utilisés ces derniers temps, sont ci-dessous répertoriés :

* 695 860 965 * 242 009 275 * 242 958 166 * 693 590 607

En attendant que les plaintes déposées dans les services appropriées de la délégation générale à la sureté nationale, permettent d’identifier quels individus malveillants ou Barbouses commandités se cachent derrière ces téléphones, la Commission invite toute personne recevant une communication desdits numéros, à déposer une plainte dans le commissariat le plus proche et de veiller à faire parvenir une copie au Directeur de la police judiciaire, ou directement au Délégué Général à la sureté nationale.

La Commission rappelle que certains individus affichant des prétentions, titres et statuts ostentatoires pour orchestrer des abus d’autorité et des extorsions des fonds, n’hésitent pas à recourir à ces méthodes lâches et criminelles, au besoin en prétextant appartenir, tantôt à divers services de sécurité et de renseignement, tantôt à la famille de hauts responsables du pays, tantôt du parti au pouvoir, et tantôt à des fratries sectaires d’origine étrangère.

La Commission recommande en tout état de cause une vigilance accrue, et recommande aux citoyennes et citoyens, de ne pas se laisser intimider ni abuser, ni escroquer par des voyous dont le destin funeste ultime est de semer le désordre, l’anarchie et la discréditation de notre pays devant les investisseurs, les partenaires internationaux et les organisations internationales/.

Yaoundé, le 28 Juin 2018

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur Universel