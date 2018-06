CAMEROUN :: Un militaire se tire une balle dans la tÃªte :: CAMEROON

CAMEROUN :: Un militaire se tire une balle dans la tête :: CAMEROON Selon de nombreux témoins, le caporal Zanmine Awalou, né en 1991 à Garoua, s'est tiré une balle dans la tête à l'aide de l'arme d'un de ses camarades d'armes fraîchement rentré de stage. «Le stagiaire a négligemment posé son arme et est allé quelque part dans le camp. Le caporal s'en est saisi et a tiré sur sa tête avant de s'écrouler», confie avec amertume un de ses camarades d'armes.

Le soldat à qui appartenait l'arme a été mis aux arrêts tandis que le corps du regretté militaire a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Maroua. Sur les mobiles de cet acte pour le moins curieux, tous les commentaires penchent vers un problème mental «que traînait l'infortuné depuis quelques années». Une thèse abondamment soutenue par ses camarades d'armes et surtout sa famille.

Selon un militaire l'ayant connu, le caporal Zanmine Awalou, recruté dans l'armée en 2014, était en service à la compagnie du Bataillon d’intervention rapide (Bir) basé à Waza ; et c'est pour des perturbations mentales qu'il aurait été mis pour emploi à l'opération Alpha de lutte contre Boko Haram, au poste de Maroua-Salak. Hadidja, une proche de la famille témoigne également:

«C'est vrai qu'il avait un problème mental. Il nous disait qu'il avait des problèmes avec son chef, que ce dernier cherchait à le tuer et qu'il a décidé d’anticiper. Il avait tenté de se trancher la gorge sans succès et on l'a sauvé à l'hôpital», confie le proche.