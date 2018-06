Cameroun: La fÃªte de la musique avec Petit Pays et Â« The Show by Orange Â» Ã  Douala :: CAMEROON

Cameroun: La fête de la musique avec Petit Pays et « The Show by Orange » à Douala :: CAMEROON La fête de la musique a été célébrée à Douala, tambours battants le vendredi 22 juin 2018 aux couleurs d’Orange à travers son concept « The Show by Orange ».

Les populations, d’abord gagnées par le scepticisme en raison d’un grand nombre de publicités annonçant quasiment les mêmes têtes d’affiches, ont ensuite été très enchantées après la conférence de presse organisée par l’opérateur de téléphonie mobile en présence des artistes en début de semaine et amplement relayée sur les réseaux et médias sociaux pour rassurer sur le respect de sa programmation, ont répondu massivement présent au rendez-vous de Canal Olympia qui laissait déjà présager l’effervescence musicale.

Quelques 6 000 personnes (pour 5 700 exactement) à l’esplanade de Canal Olympia sise à l’entrée de la gare de Bessengue, venues vivre l’expérience du concert autrement à l’occasion de cette 37eme édition de la fête de musique aux couleurs d’Orange Cameroun qui a permis de réunir sur la même scène rythmes traditionnels et musiques urbaines sans cassure.

Des mélodies de Petit-Pays, le « papa des artistes » toutes reprises en chœur par les jeunes et aux hits de la nouvelle vague de la mouvance « musiques urbaines ». Coco Argentée, Stanley Enow, Tenor, Maahlox, Prince Afo Akom et bien d’autres artistes tous aussi talentueux les uns que les autres dont des Disc-Jockeys (DJ) à l’instar de Cyrus Black et Fidjil, ont apporté de la couleur à l’évènement.

C’était une grand’messe calquée sur le festival de Woodstock voulue par Orange Cameroun qui, en relevant le défi de mettre sur la même scène plusieurs générations d’artistes et divers styles musicaux, a offert à l’assistance, un voyage dans les différentes aires géographiques du pays, célébrant ainsi la diversité du patrimoine culturel du Cameroun, Afrique en miniature. Au bout du petit matin de samedi, c’était finalement un …concert d’éloges de spectateurs manifestement ravis, déclamés à l’égard de Orange Cameroun. « un grand moment, d’émotions, d’échanges et de partage inter générationnel », selon certains. Pour d’autres, « Orange a mis le paquet pour offrir une fête de la musique comme on n’en avait pas vu depuis longtemps ». Défis relevés, paris gagnés !