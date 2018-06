BELGIQUE :: Ostende: Hugo Broos fait signer Fabrice Ondoua "un Ã©norme talent" :: BELGIUM

BELGIQUE :: Ostende: Hugo Broos fait signer Fabrice Ondoua "un énorme talent" :: BELGIUM Avec l'arrivée de Fabrice Ondoa, le KV Oostende compte désormais trois bons gardiens de but. "Fabrice à 1m85 et possède une belle détente. C'est un gardien de but sur lequel je pouvais compter pendant la Coupe d'Afrique ", a déclaré le directeur sportif Hugo Broos. Grâce à son cv mais surtout à son talent, Ondoua n'a pas mis longtemps pour convaincre Ostende. "Gert l'a également vu au travail et a dit" OUI "tout de suite" a confié Hugo Broos.

Fabrice Ondoa est très heureux de pouvoir enfin se montrer au plus haut niveau en Europe. "Ma patience et mon travail acharné sont maintenant récompensés, grâce à M. Broos ", dit Ondoa avec beaucoup de respect. "J'étais dans une impasse en Espagne pour des raisons incompréhensibles et ensuite M. Broos m'a téléphoné pour me dire qu'il cherchait toujours un gardien de but, je voulais Lire la suite ici [...]