CAMEROUN :: Affaire Mida : La mise en garde du gouverneur du Centre :: CAMEROON «Le gouverneur de la région du Centre porte à la connaissance des personnes ayant souscrit auprès de l’organisation dénommée « Mission d’intégration et de développement pour l’Afrique », en abrégé « MIDA », que des individus mal intentionnés projettent d’organiser une opération de collecte de fonds visant à financer l’organisation de manifestations contre les pouvoirs publics pour obtenir le remboursement des frais souscrits auprès de ladite organisation.

A cet effet, une somme de 3000 FCFA est exigée à chaque souscripteur sous le fallacieux prétexte que ladite contribution conditionnerait le remboursement le moment venu des dépôts effectués. Par conséquent, le gouverneur, non seulement met fermement en garde les auteurs de cette autre forme d’escroquerie, mais aussi, appelle les souscripteurs désabusés à faire preuve de vigilance, tout en les exhortant à ne pas adhérer à un quelconque mot d’ordre irresponsable, ni participer à une manifestation publique non autorisée.

Par ailleurs, il les invite à continuer à faire confiance au gouvernement et à apporter toute leur collaboration aux autorités judiciaires en charge de ladite affaire pour toute information utile et nécessaire à la résolution rapide et complète de ce dossier.»