CAMEROUN :: Manu Dibango : Donner une nouvelle dimension Ã  Â« MÃ¼tzig star Â» :: CAMEROON

CAMEROUN :: Manu Dibango : Donner une nouvelle dimension à « Mützig star » :: CAMEROON L’icône de la musique à la dimension planétaire était à la conférence de lancement du Concours National de la Chanson Mützig édition 2018. Sa vision, donner une nouvelle dynamique à cette compétition des jeunes talents.

Promotion de talents

C’est une Compétition de chant destinée à promouvoir le meilleur du talent musical national, elle existe depuis1990. Les Brasseries du Cameroun, par le biais de la marque Mützig, mettait en scène il y a un peu plus de 20 ans, le Concours National de la Chanson Mützig. En 2009, le concept se rafraichit. Le Concours national de la Chanson Mützig devient Mützig Star A travers le concept « c’est toi la star, fais-nous rêver », le groupe SABC souhaite : Valoriser le talent des jeunes artistes camerounais. Exposer ce talent au maximum de camerounais. Inciter davantage de jeunes à croire au concept comme meilleur tremplin pour exploser sur la scène musicale.

Au-delà des frontières.

Comme en 2017, le célèbre saxophoniste va poursuivre l’aventure cette année. Guest star des concerts de musique gratuits célébrant les 70 ans du groupe SABC. Manu Dibango a part à la conférence de presse de lancement de la 28è édition du concours prévue ce 25 juin 2018. L’an dernier, le parrain a promis de suivre et donner son avis lors de chaque étape de ce concours. Pour le célèbre saxophoniste, qui parraine pour la deuxième fois le concours, «pour la première fois, les jeux étaient faits ».

Il faut désormais sortir des sentiers battus d’une compétition qui se limitait au Cameroun « ceux qui gagnent doivent aller au-delà de nos frontières » Et il l’a d’ailleurs dit avec un zeste de regret « la présence Camerounaise est rare » Avant d’émettre un vœu « Il s’agit de connaitre la respiration musicale du Cameroun du temps présent »

Une dynamique de renaissance.

Effectivement, pour donner une novelle dynamique à la compétition, les Brasseries du Cameroun ont émis le souhait de voir le parrain s’impliquer de bout en bout et, au besoin de suivre les lauréats dans leur carrière professionnelle. Un vœu qui a rencontré l’approbation de Manu Dibango « Nous les professionnels avons pris les choses en main » Bientôt âgé de 85 ans, ce musicien de renom, écrivain, ambassadeur de l’OIF est le Grand commandeur de l’ordre du mérite Camerounais (Fenac) depuis novembre 2016.

Son vœu le plus cher : léguer ses savoirs à la postérité. Et, dans le cadre de la dynamique de renaissance qu’il veut insuffler à « Mutzig star », il a invité les Brasseries du Cameroun à diversifier pour impliquer toute la chaine musicale et, surtout les artistes à sortir des « tournées communautaires » auxquelles ils sont confinés en Europe pour arriver à des « produits qui satisfassent au pays comme à l’étranger »