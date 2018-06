CAMEROUN :: Des sacs biodégradables « Made In Ebolowa » :: CAMEROON Dans le sillage de l’interdiction des emballages plastiques non biodégradables, cette Pme propose une alternative dans un marché où la demande reste encore forte et l’offre insuffisante.

Au cœur du quartier Angale à Ebolowa, siège du « Yagane Miss » (Ouvrons les yeux, en langue locale), Serge Franck Melingui Ndongo, étudiant finissant de la Faculté d’agronomie et des sciences agricoles (FASA), promoteur des sacs biodégradables, se remémore ces condamnations véhémentes interdisant l’utilisation des plastiques non-biodégradables.

« Nous avions pour ambition de mettre sur les marchés des sacs écologiques 100% biodégradables pouvant supporter des charges variant entre 10 et 15 kg », explique le jeune promoteur. « Yagane Miss » se veut ainsi une entreprise d’avenir qui sait traduire une réalité simple, une opportunité réelle en matière d’emplois, d’innovation et de croissance. D’où le slogan : « Ouvrons les yeux pour un monde sans plastiques » autour duquel se reconnaît un groupe de jeunes chercheurs environnementalistes diplômés de la filière des Métiers du bois, Eau et environnement (FMBEE), de la FASA de l’Université de Dschang, antenne d’Ebolowa.

Le groupe, d’après leur tête de proue, s’inspire de la notion du développement durable. Il a pour objectif de mettre sur le marché, pour les ménages, des sacs solides, pratiques, volumineux et écologiques. Et pour y parvenir, ces jeunes chercheurs ont mis sur pied, une unité de recyclage (valorisation) des déchets organiques en faisant une gestion intégrée. Le matériel utilisé est du papier kraft de grande densité livré par des partenaires sur le marché. Pour le moment, la fabrication des sacs se fait encore à la main.

Les produits finis sont de dimensions variantes : 15×40×38 cm. Le produit est très bien accueilli par les usagers qui en redemandent. La distribution, elle, se fait encore localement, dans les marchés des départements de la Vallée-du-Ntem et de la Mvila dans la région du Sud. Un marché que la Pme est appelée à développer, puisque les ambitions affichées sont claires : couvrir le marché national et sur le long terme, la sous-région.

La production d’emballages biodégradables, créneau dans lequel Yagane Miss s’est engagé est à coup sûr, porteur. Depuis l’interdiction par le gouverne- ment en 2016 de l’utilisation d’emballages plastiques non biodégradables, les consommateurs ne demandent qu’à avoir des offres alternatives pour se détourner du plastique qui continue, en dépit des contrôles menés, de faire de la résistance. Ainsi, des initiatives comme celle de ce groupe de jeunes étudiants traduisent la concrétisation de l’appel lancé en direction des investisseurs dans le domaine du recyclage.

Une entreprise certes rentable au regard de la demande, mais qui visiblement, nécessite un accompagnement de la part des pouvoirs publics pour prendre véritablement son essor.