CAMEROUN :: Concours dâ€™entrÃ©e Ã  la police - Innovation : Lâ€™informatisation comme gage de transparence :: CAMEROON

Un processus qui a permis de gagner en temps et d’éviter les bousculades et l’engorgement dans les points de dépôts des dossiers. Ainsi, les candidats devaient s’inscrire en ligne avant d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt desdits dossiers. Une étape qui constituait le seul contact physique avec les services de police et les postulants.

Si ces informations sont avérées, c'est une avancée à saluer. Mais, la DGSN ne doit pas dormir sur ses lauriers. Pendant que vous informatisez, les pirates aussi, y compris les policiers corrompus, réfléchissent pour contourner les difficultés de vos programmes et procéder aux marchandages habituels. Il y a aussi des efforts à faire pour le passeport CEMAC. Pourquoi un demandeur de renouvellement de passeport doit-il à tout prix se rendre à l'ambassade, obligé parfois de faire de longs voyages internationaux et d'obtenir les visas des pays de destination, juste pour qu'on puisse prendre ses empreintes et faire des photos numériques? Les empreintes digitales peuvent être stockées dans une base de données et les photos numériques, conformes aux exigences, envoyées en ligne. Dans la même veine, j'ai résidé dans un petit pays, qui n'est pas une grande puissance technologique, où la demande d'extrait de casier judiciaire se faisait en ligne.

Le document électronique était délivré en quelques minutes. Cela peut être fait au Cameroun s'il y a juste un peu de bonne volonté. La modernité n'est pas la chasse gardée de certains pays et l'exclusivité d'Africains fortunés qui y accèdent à l'étranger uniquement. Si nous voulons être respectés, nous devons viser loin pour nos populations. Que les dirigeants vivent au niveau de leurs moyens légaux. Vous aurez beau éblouir les Américains aux États-Unis avec des voitures de luxe, ils regarderont d'abord la couleur de votre peau, ensuite vous demanderont : « Where are you from? ». Vous direz « Cameroon », ils ajouteront explicitement ou intérieurement « Africa », ce qui est représenté dans leur esprit par les images telles que celles de Menka. Si on fait semblant de vous respecter, c'est juste pour l'argent dont vous faites étalage. Mais à la moindre prise de bec, on vous rappellera votre vraie place. Changez de nationalité, c'est sur le papier.