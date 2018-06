TOGO :: MME LEGZIM-BALOUKI BERNADETTE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE ÉTAIT A DUBAÏ A LA CONFÉRENCE DE PRESSE ENTRE LE GROUPE EMAAR HOSPITALITY ET LE GROUPE KALYAN; ELLE NOUS DONNE SON ECLAIRAGE

TOGO :: MME LEGZIM-BALOUKI BERNADETTE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE ÉTAIT A DUBAÏ A LA CONFÉRENCE DE PRESSE ENTRE LE GROUPE EMAAR L'hôtel du 2 février au Togo, tout un symbole, était l'objet d'une conférence de presse à Dubaï au moyen Orient. Question de parler business autour du tourisme et surtout relancer cet hôtel de référence au Togo. Mme Bernadette LEGZIM-BALOUKI mistre du commerce et de la promotion du secteur privé en a profité pour nous donner quelques éclairages sur ce grand partenariat entre 2 grands groupes qui profite au Togo et à toute la sous-région.