FRANCE :: FÃŠTE DE LA MUSIQUE A LILLE: UNE HISTOIRE DE OUF AVEC JUNIOR MOBITANG

FRANCE :: FÊTE DE LA MUSIQUE A LILLE: UNE HISTOIRE DE OUF AVEC JUNIOR MOBITANG Jeudi 21 juin dernier, c'est le restaurant le Chrystal qui recevait la diaspora Nord de la France pour un grand moment de show à l'occasion de la journée de la musique. Une soirée riche en couleur, orchestrée de main de maître par Junior MOBITANG et son épouse pour offrir le meilleur du son aux amoureux de la musique. Les artistes Samy DIKO; le Barython de l'Est et Tchakala VIP ont donné de la voix, et ce fut un grand moment de pur bonheur pour la 5ème édition. Vivement la 6ème pour le bonheur de tous.