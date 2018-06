AFRIQUE- MOYEN ORIENT: GRANDE OPÉRATION DE SÉDUCTIONS ET DE MARKETING A DUBAÏ :: AFRICA Qui ne connait pas les grattes ciel de ce pays ou l'or et le pétrole coulent à flot? En effet, il est prévu ici même à Dubaï une grande opération de séduction dans le but d'invertir en Afrique, c'est pourquoi plus de 50 journalistes Africains et des pays du Caraïbe ont été convié à Dubaï afin de prendre part à cette grande messe d'un nouveau partenariat entre le groupe EMAAR de Dubaï et le groupe Kalyan. Plus de détail dans les jours à venir.