CÃ”TE D'IVOIRE :: QUI DOIT QUOI Ã€ QUI, ENTRE LE LEADER GUILLAUME SORO ET LE RDR ? Le Prof. Franklin Nyamsi analyse une phrase scandaleuse de Madame Kandia Camara, SG du RDR :: COTE D'IVOIRE

CÔTE D'IVOIRE :: QUI DOIT QUOI À QUI, ENTRE LE LEADER GUILLAUME SORO ET LE RDR ? Le Prof. Franklin Nyamsi analyse une phrase scandaleuse de Madame Kandia Cama Le Professeur Franklin Nyamsi rétablit des vérités élémentaires, sur la relation entre Guillaume Soro et le RDR (Le Rassemblement des républicains, ndlr). Suite et fin de la mise au point à Dame Kand...