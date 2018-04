489 milliards de crÃ©ances bancaires non remboursÃ©es au Cameroun :: CAMEROON

489 milliards de créances bancaires non remboursées au Cameroun :: CAMEROON Les créances non remboursées auprès des banques en activité au Cameroun au cours des deux dernières années s’élèvent à 489 milliards de francs CFA a-t-on appris vendredi auprès de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC).

Selon un expert Pierre Numkam, cette situation nécessite « une opération de sauvetage » de ces institutions bancaires dont l’évolution des créances pourrait déboucher sur la banqueroute.

En d’autres termes, il faut « sauver les banques camerounaises de la faillite », en leur permettant de jouer leur rôle de catalyseur du développement économique du pays, et partant, de l’ensemble de la sous-région Afrique centrale.

D’après des sources proches du dossier, cette situation est en grande partie à l’origine de la « rigidité » dont font preuve les banques dans l’octroi des crédits.

S’il est démontré que des particuliers font partie de ces créanciers « indélicats », la situation est aggravée par des entreprises et des administrations publiques, dont les montants d’endettement sont nettement plus importants, et dont plusieurs sont tombées en faillite et n’arrivent plus à rembourser les créances contractées auprès des banques.