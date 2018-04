CAMEROUN :: NÃ©crologie : Lâ€™hommage acadÃ©mique au Pr. Mvogo :: CAMEROON

CAMEROUN :: Nécrologie : L’hommage académique au Pr. Mvogo :: CAMEROON La cérémonie a eu lieu hier à l’amphi 700 de l’Université de Yaoundé après la levée de corps à l’hôpital général.

Des instants de vive émotion et de consternation à l’Hôpital général de Yaoundé lors de la levée de corps du Pr. Dominique Mvogo. Cette ambiance de tristesse s’est propagée à l’amphi 700 de l’Université de Yaoundé I (UYI) pendant l’hommage académique de cet éminent universitaire, décédé le 23 mars dernier. Hier devant une foule immense, le professeur titulaire hors échelle à l’UYI et Pro-Chancellor à l’université de Bamenda a ainsi été honoré par ses pairs.

C’était en présence du Pr. Jacques Fame Ndongo, ministre de l’Enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques qu’accompagnaient certains membres du gouvernement, des recteurs des universités et l’élite du département du Nyong-et-So’o. En attendant l’installation, des chants religieux distillés par la chorale de l’UYI, The Glorious Voice, rappelaient aux uns et aux autres la vanité de la vie.

Sur l’estrade, de nombreuses gerbes de fleurs et des photos souvenirs du disparu. Des accessoires qui confirment que le professeur titulaire hors échelle a définitivement rangé sa toge. Sur les visages, notamment ceux de ses enfants et son épouse Huguette Mvogo, sans oublier ses collègues, la douleur est perceptible. Au cours de cet hommage académique, une minute de silence a été observée en guise d’introduction. Puis, le directeur de l’Ecole normale supérieure de yaoundé, Pr. Luc Calvin Owono Owono a ouvert le bal des prises de parole. De son propos, l’on retient que le Pr. Dominique Mvogo était un homme d’une rectitude morale et d’une abnégation à nulle autre pareille.

« Un grand homme ne meurt pas. Tu reposes dans la félicité de la pensée et l’immense œuvre que tu laisses te maintiendra vivant et debout », a-t-il indiqué, après avoir déroulé la biographie du défunt. Un homme qui a gravi tous les échelons comme enseignant et dans sa carrière administrative. A sa suite, le Pr. Jacques Philippe Tsala Tsala, compagnon de plus de 40 ans du disparu a insisté sur l’humilité et le talent du Pr. Dominique Mvogo.

« Il passait aisément de la plume à la pioche. Il a compris que le travail acharné vient à bout de tout. C’était un homme authentique, un perfectionniste dans tous les domaines », s’est-il souvenu. Des qualités que lui ont également reconnues le Pr. André Mvesso, fasciné par son abondante œuvre. Pour le Pr. Jacques Fame Ndongo, le Pr. Dominique Mvogo était un titan de l’intelligentsia avec qui il a eu sept ans de collaboration au Minesup.

« L’homme était un festival de lasyntaxe avec un lexique fascinant dans les sciences de l’éducation. Il meurt dans un accident absurde comme Albert Camus. Il est désormais heureux auprès du Seigneur qu’il a servi toute sa vie. Un sillon exemplaire dans une République exemplaire », a conclu le chancelier des ordres académiques. Le scientifique sera inhumé demain dans son village natal à Akok par Ngomedzap.