Cameroun: GRAVES DISCRIMINATION DANS LE RECRUTEMENTS DES ENSEIGNANTS ELECTRONICIENS: La COMICODI interpelle le Premier ministre :: CAMEROON Objet : Plainte pour discrimination dans le recrutement de mille (1000) jeunes diplômés bilingue dans la fonction publique. LE CAS DES ELECTRONICIENS

Monsieur le Premier Ministre

La Commission indépendante contre la discrimination et la corruption vous renouvèle ses compliments citoyens, et se fait le messager du collectif de Cadres enseignants électroniciens, qui se plaignent d’avoir été discriminés lors du recrutement spécial de mille (1000) jeunes diplômés dans leur domaine.

En effet la plainte annexée est suffisamment explicite pour susciter les plus graves inquiétudes sur une tendance dorénavant établie dans notre pays, et selon laquelle on peut se passer du spécialiste pour privilégier n’importe qui et n’importe quoi. Voilà comment on retrouve des professeurs des lycées et collèges à la place des ingénieurs, des infirmiers à la place des médecins et des faussaires de toute nature à la place des juristes.

La Commission considère la présente plainte comme un cri d’alerte particulièrement opportune, quant au type de pays que nous sommes en train de construire. Les témoignages dans les établissements montrent qu’au moins un bon tiers des enseignants ne sont pas qualifiés et ne sont donc pas à leur place, laissant donc les enfants à l’abandon. Nombre de ces cancres sans métier ni compétence ne se présentent même pas pour les cours, se contentant de leur matricule pour percevoir un salaire indu.

Ce cri doit être entendu, et la Commission veut s’assurer que votre haute autorité a pris la mesure du drame.

Avec les assurances de notre profonde et fraternelle considération./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel

PJ : 1

Copie : SG/PR