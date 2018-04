Cameroun :: YaoundÃ© : Le Concours dâ€™entrÃ©e Ã  lâ€™Ecole Internationale du Management et de lâ€™Entrepreneuriat du Groupe ESC Troyes a lieu le 09 Mai 2018 :: CAMEROON

Cameroun :: Yaoundé : Le Concours d’entrée à l’Ecole Internationale du Management et de l’Entrepreneuriat du Groupe ESC Troyes a lieu le 09 Mai 2018 :: L’admission à cette Grande Ecole française qui offre la meilleure formation en la matière au pays, et est arrimée aux standards internationaux les plus exigeants et compétitifs qui soient, concerne les Classes de : 1ère, 2ème et 3ème Années, pour les Titulaires du Bac, Bac +1 Et Bac +2.

Extension camerounaise du Groupe ESC Troyes, L’Ecole Internationale du Management et de L’Entrepreneuriat (EIME) de Yaoundé (sise au Campus Ecole Fustel de Coulange, Ambassade de France, Quartier Olezoa) offre la possibilité de devenir étudiant ou étudiante de la première grande Ecole de Commerce française au Cameroun. Et pour ce faire, le Concours d’entrée dans cette Ecole appartenant à l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) de Troyes, l’une des meilleures au monde, se déroule le 09 Mai 2018 à Yaoundé.

Une Ecole qui allie standards internationaux et spécificités camerounaises

Lancée en octobre 2016, l’EIME de Yaoundé, est officiellement lancée le 12 avril 2017, avec une première cuvée de 14 Etudiants, tous à l’assaut du Bachelor en Business et Management. Les apprenants, non seulement reçoivent-ils la formation fondamentale en vigueur au sein du Groupe ESC Troyes de France, sont aussi instruits des enseignements adaptés aux spécificités du Cameroun, afin que ces derniers, précise Margaux Kazandjian le Coordonnateur du Campus de l’EIME de Yaoundé, soient aptes aux défis économiques du pays. Chose plus que probante pour cette Ecole qui forme les Leaders de demain, les futurs entrepreneurs capables de décisions audacieuses, et sans cesse en quête d’innovation.

Mille Raisons pour s’inscrire à l’EIME de Yaoundé

Etablissement d’enseignement supérieur, l’EIME de Yaoundé, est le 4ème Campus de ESC Troyes ; le tout premier d’Afrique. ESC Troyes est classée 20ème Grande Ecole de Management de France sur un total de 250 Etablissements du même type. Bien plus, ESC compte parmi les meilleures Grandes Ecoles de Commerce du monde. C’est ainsi qu’à la cérémonie officielle d’ouverture du 12 avril 2017 à Yaoundé et à laquelle prirent part des autorités consulaires françaises, Didier Papaz le Président du Conseil d’Administration de ESC Troyes, parla d’une Ecole qui a pour but de faire des hommes et des femmes, des porteurs de projets de création d’entreprises qui contribuent à l’émergence du Cameroun.

Avec plus 25 ans d’expérience, le Groupe ESC Troyes, à travers son Campus de l’EIME de Yaoundé, vous donne l’opportunité de suivre la même formation dispensée dans ses Campus de France, en sus d’y ajouter des enseignements adaptés à l’écosystème camerounais. Les cours qui sont dispensés en Français et en Anglais, ont lieu au sein de l’Ecole Primaire Fustel de Coulange, Ambassade de France, au quartier Olézoa à Yaoundé.

Vite, contactez Margaux Kazandjian ( +237 698056690,infobb@get-mail.fr) Coordonnateur du Campus ESG Troyes de Yaoundé dont le Concours d’Entrée en 1ère, 2ème et 3ème Années, a lieu le 09 Mai 2018 à Yaoundé. Saisissez ainsi la chance inouïe, d’obtenir des Diplômes à l’aura Mondiale, des Diplômes d’une crédibilité qui vous ouvre toutes les portes du monde de l’Entreprenariat, et qui vous garantissent une insertion socioprofessionnelle pérenne, quelque soit l’angle du monde où vous vous trouvez.