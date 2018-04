CAMEROUN :: Affaire Mida au pays de la corruption : 9 milliards en fumÃ©e :: CAMEROON

CAMEROUN :: Affaire Mida au pays de la corruption : 9 milliards en fumée :: CAMEROON L’ONG a collecté une rondelette somme de 12 milliards avant ‘interdiction de ses activités. Trois milliards ont été récupérés. Près de 12000 souscripteurs sont aux abois : Remboursez.

Le feuilleton de a Mission d’Intégration et de Développement pour l’Afrique (MIDA), vient de remettre sa copie. Il a fallu du temps aux experts commis pour compter les espèces sonnantes contenues dans leurs caisses à Ahala, un quartier de Yaoundé ou se trouve a direction. Le compteur indique près de 3 milliards. Le montant des souscriptions s’élève à 12 milliards, conclusion, 9 milliards ont pris une direction inconnue.

La panique s’est installée chez les souscripteurs qui se comptent parmi des personnes physiques et les associations. Près de 12000 personnes se sont ruées vers l’or, à la recherche du gain facile. La Mida a installé une sorte de « feymania » bien huilée, des millions ont été miroités, à gagner en un laps de temps très court : Tu mises 12000CF pour recevoir 60000CFA. Tu mises 1 000 000CFA pour percevoir 5 000 000CFA. Le taux d’intérêt était très fort, de l’ordre de 500%. La manne est tombée du ciel.

Les banques classiques n’ont vues que du feu, elles se sont vidées, en un temps record, les tontines et les poches aussi. Au Cameroun, la corruption, les détournements, l’enrichissement illicite se sont emparés des populations. Aucune occasion n’est épargnée pour se faire de l’argent. L’exemple vient d’en haut. Tout un gouvernement, des directeurs généraux en prison à la suite des détournements de deniers publics.

Une activité qui a duré plusieurs mois. Au nez et à la barbe des autorités administratives et financières. Ahala, le siège de l’ong se trouve dans l’arrondissement de Yaoundé III ; Etonnant de savoir que des transactions financières au sein d’une organisation non gouvernementale dont l’objet est essentiellement social et à but non lucratif. Au grand dam de toutes les lois en la matière, la Mida s’est illustrée comme une véritable banque.

Une concurrence déloyale aux banques classiques Ajoutées à une thésaurisation qui a contribuée à retirer des milliards du circuit normal de circulation de l’argent. Il se dit que des fonctionnaires véreux sont passés à la caisse pour laisser passer la supercherie.

Au finish de ce vaste réseau d’escroquerie, qui va payer la note ? Un communiqué laconique du ministre de la communication porte parole du gouvernement précise « en attendant l’aboutissement de ces recherches, la commission présidée par le gouverneur de la région du centre, va d’ores et déjà engager les travaux d’identification des souscripteurs et établir les modalités des remboursements de ceux-ci au prorata des sommes saisies » Au pays de la « feymania », On n’est pas sorti de l’auberge.