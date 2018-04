CAMEROUN :: TcholirÃ© : Grave pÃ©nurie dâ€™eau potable :: CAMEROON

CAMEROUN :: Tcholiré : Grave pénurie d’eau potable :: CAMEROON Vivre sans eau courante à Tcholirré, c’est une réalité banale pour les habitants.

La ville de Tcholliré est sans eau potable dans la région du Nord, le bidon de 20l coûte actuellement 200f. «Voilà tout ce que j’ai pu avoir d’un puits après avoir parcouru plus de deux kilomètres. C’est grave et si ça dure, nous allons mourir et la qualité de cette eau est douteuse», s’inquiète Fadimatou Moussa qui est partie de chez lui vers 3 heures du matin pour puiser de l’eau.

La problématique de l'approvisionnement en eau potable dans la ville de Tcholliréest plus que jamais une épine dans le pied desautorités administratives du département du Mayo Rey.

De la cité mère(Tcholirré) aux cantons en passant par les quartiers, l'accès à l'eaupotable reste une équation difficile à résoudre à tout prix : " il y a des fois on a l'eau ici trois ou quatre jours sur tout un mois. Et quand ça revient, ça ne fait jamais une journée. Ce n'est que le matin, parfois la nuit vers minuit ou deux heures que ça revient. Et à ce moment, on remplit tous les sceaux, mais ça ne peut pas faire deux jours".

Quand les robinets sont à sec, les habitants n'ont pas d’autre choix que de faire recours aux puits creusés dans les ravins, et dont les conditions de salubrité sont très douteuses.

Fadimatou poursuit en signalant que ce déficit en eau la contraint à quitter le quartier dans un avenir proche:" Je ne peux pas supporter, je vais partir. Parfois les gens viennent à la maison, ça sent mauvais à cause des toilettes. Mais chaque fin du mois on paie les factures".