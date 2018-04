Ã‰TATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: UNE BELLE BROCHETTE D'ARTISTES POUR CLÃ”TURER EN BEAUTE LE FESTIVAL DIASPOCAM DE WASHINGTON DC; UNE INITIATIVE DE PRESTIGE CLUB POUR ENCOURAGER LA CULTURE :: UNITED STATES

ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: UNE BELLE BROCHETTE D'ARTISTES POUR CLÔTURER EN BEAUTE LE FESTIVAL DIASPOCAM DE WASHINGTON DC; UNE INITIATIVE DE PRES Nelly LUV; Armel Le MIEL et Frank KESY sont les artistes qui ont eu le privilège d'accompagner Daphné lors du Festival DIASPOCAM de PRESTIGE CLUB samedi dernier à Washington DC. Une soirée riche en son et en lumière qui à permie au public venu nombreux de vivre la riche et belle culture du Cameroun dans sa profondeur.

Une apothéose des grandes soirées offerte par Daphné venue tout droit du Cameroun, et qui a su donner au public de Washington, un autre regard sur la musique urbaine. Véritable communion ce soir là entre un public qui avait soif et des artistes à la hauteur des enjeux.

Vivez avec nous ce grand moment avec les temps forts de la soirée que nous propose les éditions sopieprod qui a fait le déplacement de Washington.