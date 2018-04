CAMEROUN :: Un gorille sÃ¨me la terreur Ã  Kpandola :: CAMEROON

CAMEROUN :: Un gorille sème la terreur à Kpandola :: CAMEROON En fin de semaine dernière, Delphine Anguida, une autochtone de Birpondo travaillait comme à l’accoutumée dans son champ de manioc situé à Kpandola, une localité de la chefferie de Birpondo dans la commune d’arrondissement de Bertoua I. Après avoir réalisé une grande partie de ses tâches du jour (vendredi), elle décide de se reposer vers 11h lorsqu’une odeur nauséabonde la pousse à se retourner.

« Je me suis retrouvée à environ 10 mètres d’un vieux et gigantesque gorille, qui venait vers moi avec la tige de manioc qu’il tenait dans sa main. » raconte-t-elle. La paysanne s’enfuit en criant et en tapant deux marmites l’une contre l’autre, qu’elle a précipitamment ramassé dans sa course folle. « Ce sont ces bruits qui ont fait fuir le gorille. J’ai eu la peur de ma vie » poursuit-elle.

Quelques jours avant, le gorille a été aperçu dans un autre champ par un trentenaire qui y travaillait. Ce dernier a été porté disparu pendant plusieurs jours. Ses collègues de travail, n’ayant pas de nouvelles de lui, ont pensé qu’il avait été enlevé par l’animal et la nouvelle a fait le tour de la ville. Le jeune homme a heureusement été retrouvé le week-end dernier après des battues. Selon le chef de Birpondo, Gaule Doko, ce dernier se serait égaré dans la forêt en fuyant le gorille.

Une situation qui ne laisse pas indifférent les habitants de cette localité et même ceux des alentours. « Les populations de Birpondo qui ont des champs à Kpandola, ne veulent plus s’y rendre. Elles ont peur de se faire attaquer par le gorille. Je vais rédiger une plainte à qui de droit, pour des recherches plus approfondies» déclare le chef du quartier Birpondo. Le délégué départemental des Forêts et de la Faune, Guy Mbah Dekolla, et quelques-uns de ses collaborateurs ont fait une descente sur le terrain le week-end dernier.

« Nous n’avons vu aucune trace du gorille. Néanmoins, les investigations se poursuivent», indique ce responsable de l’administration.