CAMEROUN :: PRÃ©SIDENTIELLE 2018 : OÃ¹ est passÃ© Christopher Fomunyoh ? :: CAMEROON

CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2018 : Où est passé Christopher Fomunyoh ? :: CAMEROON La page des sénatoriales terminée, le directeur Afrique de national democratic institute (Ndi) continue de faire profil bas quant à la présidentielle envisagée en octobre prochain.

Alors qu’on observe une frénésie autour de la présidentielle 2018, notamment au sein des formations politiques de l’opposition dont le Sdf, le Mrc etc qui ont déjà désigné leur candidat (Joshua Osih et Maurice Kamto) et de la société civile avec l’offre orange et Me Akere Muna, le Dr Christopher Fomunyoh fait profil bas. Celui qu’on appelle affectueusement M. Afrique du Ndi, reste muet sur ses prétentions à la magistrature suprême de son pays natal le Cameroun. Pourtant ses visites dans les régions pendant ses congés en terre camerounaise depuis 2015, présageaient selon le commun des mortels, des ambitions politiques pour ce natif du village Guzang.

On se souvient que pendant ces multiples tournées en région, Dr Christopher Fomunyoh sous la coupole de « The Fomunyoh Foundation » (TFF) avait fait un don des manuels scolaires à Ceffamak Makalingai par Maroua, également à la bibliothèque pavillon blanc de Douala ; pareil dans la région de l’Est. Il avait visité des enfants déplacés des attaques de Boko Haram à l’Extrême-Nord, offert un appui financier à Pwd de Bamenda. Plusieurs écoles et lycées et collèges de la région du Nord-Ouest avaient bénéficié des livres et autres matériels didactiques de ce dernier. Autant de choses qui lui ont valu des distinctions notamment à l’Ouest et surtout dans son Nord-Ouest natal où le Fon Adamu de Nkambe lui avait accordé le titre honorifique traditionnel de Ta’a Nformi Cameroon.

Au début de la crise dite anglophone en 2016, Mr Afrique de Ndi était également actif. Ses sorties épistolaires condamnaient les arrestations et préconisaient le dialogue. L’an dernier il a évoqué six points qui, selon lui, peuvent conduire à une sortie de crise. Malheureusement, la crise a pris des proportions incontrôlables faites des violences, bain de sang, incendie et partant causant des déplacés et autres réfugiés. Toutefois des indiscrétions font état de ce qu’il est à prêt à offrir ses bons offices dans une sorte de médiation pouvant conduire à la résolution de cette crise. On espérait également qu’en ce moment critique, qu’il assista les déplacés et les réfugiés de la crise anglophone comme il l’a fait dans le grand Nord englué dans la guerre contre Boko Haram.

Ni sur le terrain politique, ni sur le terrain humanitaire e n c o r e moins de la crise anglophone, Dr Christopher Fomunyoh répond aux abonnés absents. A six mois environ de la présidentielle, Dr Fomunyoh sur qui des Camerounais comptaient pour diriger l’alternance à la tête de l’Etat ne fait pas signe d’un intéressement. De quoi susciter des interrogations sur ses ambitions. D’où le non moins questionnement : Où est passé le Directeur Afrique du Ndi ?

Se contente-t-il simplement à observer les élections dans les autres pays africain alors qu’il pouvait mettre les connaissances accumulées des multiples démocraties Africaines au profit de son pays le Cameroun ? That is the question.