CAMEROUN :: CAMPAGNE PRESIDENTIELLE : Cabral Libii Ã  la conquÃªte de Kribi :: CAMEROON

CAMEROUN :: CAMPAGNE PRESIDENTIELLE : Cabral Libii à la conquête de Kribi :: CAMEROON Le coordonnateur national de la campagne 11 millions d’inscription sur les listes électorales était dans la cité balnéaire de l’Océan.

Samedi 21 avril dernier, les populations de Kribi, et plus particulièrement celles du marché Nkolbiteng à Kribi ont eu l’occasion de rencontrer le candidat à la prochaine élection présidentielle pour le compte du parti Univers. Le jeune Cabral Libii était dans les murs du chef-lieu du département de l’Océan où il a choisi le non moins célèbre marché de Nkolbiteng pour y faire son lieu de campagne pour l’inscription des populations sur les listes électorales. Les agents d’inscription d’Elecam étaient aussi présents.

« Je suis dans le marché de Nkolbiteng depuis quatre heures maintenant. Je suis dans les allées de ce marché à la faveur de l’invitation qui m’a été adressée par la coordination départementale de l’Océan. Coordination 11 millions de citoyens. Nous sommes là pour sensibiliser les masses, donc je suis venu avec une équipe et nous nous sommes joints à l’équipe départementale de Kribi. Elecam est installé à l’entrée du marché ; nous allons faire ce que nous savons faire, ce que nous avons l’habitude de faire, ce que je fais partout où je vais. Rencontrer des citoyens, les convaincre de s’inscrire ; pas seulement, mais de devenir acteur, de participer à l’élaboration d’une liste pour les municipales et les législatives, de se tenir prêt à défendre leur vote, et puis au bout de tout cela, former l’équipe locale sur l’approche dans la rue, sur le discours qu’il faut tenir, sur la patience qu’il faut afficher. Voilà ce que je suis venu faire à Kribi et je suis très heureux », explique celui qui est baptisé le Macron camerounais qui poursuit en précisant que :

« Chaque fois que je suis en contact avec mes compatriotes, je suis dans la joie. Ça peut paraitre épuisant, ça l’est un peu, mais on trouve à chaque fois une motivation à côté de ces jeunes qui ont accepté de s’engager dans le mouvement 11 millions de citoyens, à côté de ces personnes qui font le sacrifice de leurs temps, de leur argent, de leur logistique pour que ce rêve continue. Je suis joyeux de rencontrer ces personnes qui se laissent convaincre de s’inscrire sur les listes électorales. Je le dis toujours ; chaque fois qu’une personne s’inscrit, c’est une énorme victoire. Je profite pour lancer un appel à ceux qui ne sont pas encore inscrits ; à ceux qui n’y croient pas. Croyons à ce rêve. Accrochons-nous à ce rêve. Il n’est pas interdit de rêver. Et ce n’est pas un rêve. Ce n’est que la démocratie qui est en marche ou qui est remise en marche. C’est le peuple qui peut choisir ses élus ; c’est le peuple qui délègue le pouvoir. La démocratie ce n’est pas les idées préconçues, ce n’est pas l’invincibilité ; c’est le choix du peuple »

Une mauvaise gestion de la ville

On déplore que la sensibilisation de l’arrivée de Cabral Libii n’ait pas été faite par la coordination départementale du mouvement. D’où la surprise des populations à la découverte du jeune challenger de Paul Biya et de tout son système. Ce qui lui a valu des youyous des populations et surtout des commerçants qui ont dit au jeune leader vouloir le changement de leurs conditions de vie. Pour montrer le traitement de faveur qu’il réserve à la ville balnéaire, le coordonnateur national de 11 millions a tancé la gestion actuelle des dirigeants du pays. « La coordination locale m’a accueilli à l’entrée de la ville et à cet endroit bien précis on peut voir la mer. Après on fait 4 à 5 km avant d’arriver au rond-point qui est au centre-ville et je me suis posé une question simple.

Comment ça se fait que nous soyons dans une ville portuaire, dans une ville balnéaire et qu’on puisse entrer dans la ville de Kribi en ayant la forêt tout au long de la mer ? comment s’est possible ? de l’entrée de la ville au centre-ville, le bord de la mer devrait être un lieu d’intenses activités économiques de nature touristique, de nature sportive, de nature ludique. C’est toute une économie qui à elle seule transformerait cette ville qu’on peut développer sur cette bande de bordure de mer.

Pour vous dire qu’une ville comme celle-ci qui accueille le port, qui a la faveur naturelle du bord de mer devrait être un pool de développement du Cameroun pour l’activité qui peut s’y développer, qui peut y être développé », s’indigne Cabral Libii et de promettre que : « nous avons un plan particulier pour ces villes centenaires ou bi centenaires comme Kribi, Mbalmayo, Nkonsamba ; ces villes qui ont construit l’histoire de notre pays. Ces villes-là bénéficient dans notre projet de société d’un chapitre particulier. »

C’est en tout 105 nouvelles personnes qui ont été inscrites sur les listes électorales, avec beaucoup d’autres sensibilisées sur les élections à venir dans notre pays. Une réunion a été faite et cap sera mis sur une autre ville pour encore plus d’inscriptions. Les populations de Kribi souhaitent bon vent à ce candidat qui incarne le rêve de bonheur d’une jeunesse en détresse.