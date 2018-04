CAMEROUN :: Joshoua Osih Nambangi revÃ¨le que le SDF ne va pas faire plaisir Ã  Paul Biya :: CAMEROON

CAMEROUN :: Joshoua Osih Nambangi revèle que le SDF ne va pas faire plaisir à Paul Biya :: CAMEROON Le candidat du SDF à l’élection présidentielle de cette année s’est ainsi exprimé en prélude à l’ouverture demain, de la session de plein droit au Sénat.

Quel était l’objet du conclave organisé le week-end dernier par votre parti et que retenir ?

Nous avons tenu deux congrès pleins de succès et nous, membres du Comité exécutif national (National Executive Committee ‘NEC’, Ndlr), qui avons eu la confiance de la base, nous réunissons pour la toute première fois. Nous avons tout d’abord commencé par une réunion avec les sénateurs nouvellement élus, pour leur donner l’orientation politique nécessaire, au vu de la session de plein-droit qui débute le 24 avril prochain (demain, Ndlr). Et nous sommes en train d’élaborer le rapport de ce congrès, tout en prenant des disposition pour les élections à venir : les législatives, les municipales et la présidentielle qu’on aura cette année et très probablement les régionales ; ainsi que l’examen des modalités pratiques pour le départ d’un groupe de militants du parti, accompagnant la président national Ni John Fru Ndi, pour aller rendre visite aux réfugiés camerounais qui sont au Nigeria, - presque 35.000 -, avec des denrées alimentaires et des fonds que nous avons collectés à cet effet.

Le SDF a obtenu 07 sièges dans le Nord-Ouest, mais a échoué à l’Ouest et dans l’Adamaoua. Comment allez-vous procéder, puisque le parti n’a plus de groupe parlementaire au Sénat ?

