Cameroun :: Lutte contre la corruption : La Conac lance son numÃ©ro vert (1517) pour recevoir les dÃ©nonciations :: CAMEROON

Cameroun :: Lutte contre la corruption : La Conac lance son numéro vert (1517) pour recevoir les dénonciations :: CAMEROON Le numéro de téléphone qui offre la possibilité d’appeler gratuitement pour dénoncer des actes de corruption, a officiellement été lancé hier à Yaoundé au cours d’une conférence de presse donnée par le Rév. Dieudonné Massi Gams le président de la Commission nationale anti corruption (Conac).

Soucieuse d’accentuer et de rendre plus diligente la lutte contre la corruption, la Conac a officiellement lancé mardi 24 avril 2018, son numéro vert. A travers le 1517, il est désormais disponible à tous, d’appeler gratuitement, afin de dénoncer des actes de corruption avérés. La réalisation qui entre dans le cadre des nouveaux outils de communication de la structure, devra rendre plus efficient, le combat contre la corruption.

Toutefois, eu égard au caractère confidentiel des dénonciateurs, le président de la Conac a prévenu : « Il ne s’agit point d’un centre d’appels destiné à régler des comptes aux ennemis, encore moins réservé aux appels fantaisistes », a-t-il souligné, avant d’ajouter que le faux témoignage tout comme la dénonciation calomnieuse, constituent des infractions punies par le Code pénal camerounais. Et de renchérir : « Dans le combat contre la corruption, nous devons donner la possibilité de dénoncer systématiquement tout acte de corruption, au lieu de le subir en silence ou en observateur passif ».

A toutes fins utiles, le Rév. Dieudonné Massi Gams a précisé qu’à cause des centres d’appels 1517 dédiés à la dénonciation des actes de corruption, ses Hommes travailleront désormais jusqu’à 18 heures, afin de collecter les informations émanant des dénonciations. Le patron de la Conac a aussi affirmé qu’outre les émissions diffusées à la radio et la télévision, sa structure est entrain de relooker son site Internet, et que ce dernier, sera interactif.