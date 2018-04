Belgique -Cameroun- Diaspora: La diaspora patriotique camerounaise se donne rendez-vous les 28 et 29 avril prochains Ã  Bruxelles. :: BELGIUM

Belgique -Cameroun- Diaspora: La diaspora patriotique camerounaise se donne rendez-vous les 28 et 29 avril prochains à Bruxelles. :: BELGIUM La diaspora patriotique camerounaise se donne rendez-vous les 28 et 29 avril prochains à Bruxelles. Tous les camerounais, soucieux d'un avenir meilleur sont invités à cette rencontre. Jean Genestar Priso, membre du comité d'organisation, chef d'entreprise en nouvelles techologies à Abidjan, invite tous les Camerounais soucieux de l'avenir meilleur du Cameroun à participer massivement à cet évènement indicible et historique. Suivez plutôt...