Cameroun: Le CL2P et la politique tribale positive et nÃ©gative :: CAMEROON

Cameroun: Le CL2P et la politique tribale positive et négative :: CAMEROON L'obsession de l'identité de groupe et l'engagement avec le tribalisme, puis l'oppression des points de vue divergents sont très problématiques. C'est pourquoi il est très important de comprendre qu'il y a deux formes de tribalisme.

D'abord, le tribalisme positif qui est un tribalisme qui met l'accent sur notre humanité commune et qui repose sur une grande confiance sociale. Le révérend Martin Luther King nous montre le chemin de la modestie épistémologique qui nous empêche de devenir des fanatiques afin de de garder notre équilibre intellectuel et d'élargir nos horizons.

À cela s'ajoute une croyance profonde dans la dignité humaine et en l'amour en tant que formes de religion civique et de service désintéressé. Une culture de belle humilité et d'effacement de soi où je ne suis pas meilleur que n'importe qui d'autre, mais personne n'est meilleur que moi. Ainsi, une culture de but, de gentillesse, d'empathie et un engagement envers une vision du monde productive et vraie, plutôt que l'ego surdimensionné, la vanité, et l’autodestruction.

Ainsi, le Dr King a décrit la ségrégation et l'injustice comme des forces qui nous déchirent. Il a fait appel aux principes universels et à notre humanité commune comme moyens de guérir les préjugés et d'unir la nation. Il a eu recours à des principes religieux communs, et au langage commun de l'amour pour chasser les préjugés. D'où une forme de religion civique qui nous permet de garder la foi avec nos frères et sœurs dans la tradition prophétique. À l'intérieur, cette tradition prophétique est de trouver sa propre vocation, son cœur et son âme, et de localiser quels sont les grands problèmes du jour et ce que nous pouvons faire pour contribuer à les résoudre. Pour le CL2P, résoudre les problèmes des droits de l'homme et de la tyrannie, puis trouver des voies pour la justice et le développement durable sont de grands objectifs.

Deuxièmement, un tribalisme négatif qui se concentre sur un ennemi commun. Ce tribalisme cherche toujours un autre à haïr. Cet état d'esprit négatif est basé sur la rareté. L'idée que les ressources sont limitées. Le monde est dangereux. Le conflit de groupe est inévitable. C'est nous contre eux. S'ils gagnent, nous sommes ruinés, alors restons avec notre tribu. Les fins justifient les moyens. Ainsi, l'affirmation que la façon dont vous voyez le monde est déterminée par votre identité tribale unique, supposée meilleure que toutes les autres. Aussi, les tribalistes négatifs cultivent la méfiance, la division, et la froideur émotionnelle.

De plus, les politiciens tribaux ne constituent même pas des modèles de respectabilités nationales, parce que à cause de leur tribalisme, ils sont foncièrement méprisés par une grande partie du pays avec autant de haine que leur petit entourage les aime. Il ne fait guère de doute que cette sorte de dynamique tribale ne fait que s'aggraver avec le temps, au point que la fonction cérémonielle et non partisane de la présidence ne peut avoir lieu sans boycotts et controverses. Le révérend Martin Luther King nous a enseigné que les gens qui poursuivent le chemin de la haine sont toujours voués à l'échec. Le règne de la terreur et la diabolisation des gens qui ne le méritent pas sont contre-productifs pour tous, y compris les tyrans. Frantz Fanon nous a laissé la sagesse que l'oppression dégrade à la fois les oppresseurs et les opprimés. En particulier, quand la politique remplace la moralité et se transforme en guerre sainte.

En bref, il y a plus de pouvoir à agir par la décence et l'amour communs.

