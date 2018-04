Cameroun: LE SALON INTERNATIONAL Dâ€™AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT (SIAD) EST Dâ€™UNE IMPORTANCE CAPITALE POUR BOOSTER Lâ€™AGRICULTURE CAMEROUNAISE :: CAMEROON

Cameroun: LE SALON INTERNATIONAL D’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT (SIAD) EST D’UNE IMPORTANCE CAPITALE POUR BOOSTER L’AGRICULTURE CAMEROUNAISE :: CAMEROO En Afrique et particulièrement au Cameroun, le secteur Agricole est d’actualité et sa contribution au produit intérieur brute(PIB) est assez remarquable. Le troisième Salon International d’Agriculture et du développement organisé à Douala au dit lieu Camtel bépenda à commencer le 20 avril et s’achèvera le 25 avril 2018 avec pour thème : « l’Agriculture de seconde génération au service du bien être national ». Cet évènement ayant pour but de faciliter les inters échanges entre les acteurs du domaine, est une suite d’initiative qui va favoriser à court, moyen et à long thème une émergence agricole. Quels sont les effets de cette organisation sur la vie des producteurs et des entreprises de commercialisation en relations avec le thème ?

A travers le SIAD, les expositions permettant de vulgariser les nouvelles techniques et systèmes agricoles, des technologiques nouvelles, des rencontres, des échanges d’expérience professionnelle sur le plan technique et pratique entre les acteurs agricoles, la chaine de production, de commercialisation en passant par la transformation. Ce salon d’une importance remarquable a permis de créer des relations de partenariats entre les acteurs du terrain pour le bien être de la nation et surtout d’une utilisation rationnelle des terres non exploitées via les méthodes moderne et à des coûts faibles. Chaque stand a été vraiment à féliciter car le Cameroun présente un atout avec les petits engins disponible pour le travail des grandes superficies. Les producteurs quant à eux s’intéressent à la santé du consommateur caractérisé par la qualité des produits bio, une faible utilisation des produits chimiques, se différentiant à travers les prix. Monsieur Jean Pierre IMELE Directeur du SIAD, est la preuve d’une présentation des produits bio. La pisciculture par les professionnels représentés, expliquent la simplicité de s’intégrer dans le domaine non seulement à moindre coût, mais avec les idées et technologies nouvelles.

Si nous parlons de l’Agriculture au sens large sans la FASA, il est sûr et certain que l’organisation spécule dans les nuages. En effet, cette grande école forme les ingénieurs aptes à agir de manière efficace, pratique, rationnelle et prédictible sur le terrain tout en apportant des solutions en corrélation avec les différents systèmes de productions. C’est donc la raison pour laquelle la FASA avec la présence du Doyen et ses collaborateurs que sont les enseignants et les étudiants ont été valablement représentés. Les visiteurs ont été content de la présence de cette école car ils ont eu des consultations gratuites et l’appuie conseil par les maitre de la manipulation des facteurs endogènes et exogènes agissant sur la terre d’où l’importance du SIAD.

Mais un aspect remarquable c’est la non satisfaction des exposants dans chaque stand par la faible représentativité des personnes cibles (visiteurs, paysans, les transformateurs, les chefs d’entreprise et les commerçants). Une enquête dans ce sens a été faite dans le but d’avoir les impressions de chaque exposant représenté. En effet si la cible du SIAD a été la capitale économique, ceci avait pour objectif principal de sensibiliser un maximum de personne dans le secteur Agricole.

En somme, le SIAD à travers le thème : « L’agriculture de seconde génération au service du bien être national », facilite le renforcement de capacité entre les acteurs du domaine agricole et les bénéficiaires d’une part et permet de recadrer la compréhension d’une agriculture de seconde génération d’autre part. La présence de la FASA avec les recherches et les résultats satisfaisants allant dans le sens des objectifs du développement contribue valablement au succès de cette organisation. L’exposition des machines agricoles à des prix acceptable, le sens de la limitation de l’utilisation des produits chimiques dans le secteur est la preuve d’une Agriculture durable au service de la population cadrant avec le thème du SIAD. Il faut régulièrement des organisations allant dans le même sens pour booster le niveau de production et surtout sensibiliser le monde rural qui nourrit plus de 80% des populations du territoire National. Dans le but d’avoir une forte représentativité des auditeurs, il sera souhaitable lors de la prochaine organisation de maximiser les efforts dans le sens de la communication, via les réseaux sociaux, les médiats et les banderoles permettant à tout le monde d’être informé et de contribuer par une participation à une agriculture dite de seconde génération.