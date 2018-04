CAMEROUN :: Affaire Ama Muna Vs Akere Muna : Ã‰tiologie dâ€™un pseudo-scandale :: CAMEROON

CAMEROUN :: Affaire Ama Muna Vs Akere Muna : Étiologie d’un pseudo-scandale :: CAMEROON Il est une dynamique récente qui interpellera les meilleurs observateurs de la vie politique Camerounaise : c’est le lien exactement proportionnel entre la percée de la candidature présidentielle de du bâtonnier Akéré Tabeng Muna, et la montée en flèche d’une rhétorique agressive, vindicative, et finalement assez misérable, consistant à questionner l’intégrité du candidat. Pour corroborer cette stratégie « On » a imaginé une mise en scène judiciaire, qui n’est à vrai dire qu’un ersatz de techniques totalitaires, visant à la mise à mort symbolique d‘adversaires politiques.

Observons le système d’acteurs sur le théâtre de ce pseudo scandale, pour le bien comprendre. Au premier plan d’abord, la cadette d’une fratrie qui a déserté le cénacle des accords scellés familialement, pour se prêter à un jeu où, à l’insu de son plein gré, sans aucun doute, elle est instrumentalisée, utilisée pour gêner son Frère, dans sa marche irréductible vers son destin. Elle n’a jamais rien dit, on ne l’a jamais entendue rien dire, ni pour revenir sur les accords exprimés formellement sur la façon dont la succession du Président Solomon Tandeng Muna serait réglée dès 2002; ni même pour notifier à la succession quelque réclamation que ce soit, alors que l’on sait aujourd’hui qu’elle a pu en profiter, après avoir participé à toutes les décisions prises.

L’observation des faits conduit ensuite à l’identification d’acteurs mobilisés pour donner de la crédibilité à l’opération de mise en scandale. Trois avocats, dont l’un au moins est bien connu pour être militant actif du parti majoritaire dont elle est députée ; des acteurs très célèbres de la scène politico-médiatique, vomissant à chaque occasion leur haine pour salir, souiller et atteindre l’intégrité du Bâtonnier Akéré Muna. De manière plus souterraine enfin, on devine des petites mains au service de l’œuvre basse, car nous sommes au cœur de basses œuvres, indignes du moment que le pays traverse, visant par tous les moyens à empêcher ce qui est inéluctable : l’élection de Akéré Tabeng Muna à la Présidence de la République du Cameroun.

Est-il possible que l’affaire Ama Tutu Muna contre les indivisions successorales Muna, ensuite devenue Affaire Ama Tutu Muna contre Akéré Tabeng Muna, se déroule en leakouvert sans le concours d’acteurs mal intentionnés et préoccupés par la diffusion publique du scandale ? Des pièces de justice, originales et en copie, se retrouvent sur les réseaux sociaux avant même que Akéré Muna n’en ait connaissance; le principe de confidentialité des affaires familiales est jour après jour allégrement bafoué. Des relais médiatiques ramifiés diffusent les pièces et assurent l’amplification de la rhétorique scandaleuse construite: ils saturent les réseaux sociaux, distillent un discours destiné à véhiculer l’image d’un candidat malhonnête déjà en butte à des problèmes avec la justice, quand il ne s’agit pas de manipuler cette dernière pour hâter ses décisions qui le rendraient inéligible. On parle de réunions secrètes tenues, pour la prise de décisions graves, comme si la justice d’un pays est compatible avec l’activité de cabinets occultes ; comme si, pour réduire au silence le mantra du changement récité jour après jour par les Camerounais qui veulent l’alternance, on en récitait d’autres, dans des messes noires destinées à empêcher le changement.

Ce qui se passe est savamment orchestré, minutieusement conduit, quoique de manière grossière et fort maladroite. Car comment comprendre que des professionnels du droit aguerris ignorent à ce point des principes aussi élémentaires que la prescription des actions personnelles, ou oublient que les actes authentiques et décisions de justice, ne peuvent être argués de faux que dans le cadre de recours spécifiques et enfermés dans des délais stricts ?

Les Camerounais savent que le Bâtonnier Akéré Tabeng Muna est l’une des seules personnalités camerounaises de très haut profil, à avoir régulièrement signé et publié des déclarations de patrimoine et d’intérêts, dans le cadre de tous les mandats qu’il a exercés dans les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. Ces déclarations sont régulièrement scrutées, vérifiées, pour s’assurer qu’elles correspondent à la réalité de la situation du déclarant. Les Camerounais savent que celui qui a présidé aux hautes destinées de Transparency international en qualité de vice-président, a dû démontrer tous ses mandats durant l’origine de ses biens, la façon dont son patrimoine avait été constitué et avait évolué. Alors que des mains invisibles mais bien connues manœuvrent pour instrumentaliser la justice et nuire à Akéré Muna, ce dernier travaille et propose la transformation socioéconomique du Cameroun. Les Camerounais qui ne sont pas dupes, voient bien qu’on s’attaque au juste et à l’homme humble, pour nuire à sa destinée. Questionnons sociologiquement ce qui se passe, et analysons le bruit sourd qui gronde.

Il y a dans le traitement judiciaire des affaires impliquant des acteurs politiques, une espèce de story telling par laquelle la justice est construite comme une scène du politique. Autrement dit, la justice, instrumentalisée, serait le lieu de la construction d’une grammaire des rapports sociaux et politiques, l’endroit de l’élaboration d’une façon de se percevoir ou, pour reprendre l’expression de Claude Lefort, le moment d’une mise en sens: cette mise en sens de la société par la justice pénale n’est rien d’autre que l’image des rapports politiques que la société se donne à elle-même, du fait de la centralité de l’enjeu de l’intégrité des acteurs politiques. L’analyse du travail à l’œuvre doit alors conduire à s’attacher à l’architecture de la mise en scène, s’est-il- dire au scénario qui s’écrit en même temps qu’il se joue sur la scène judiciaire. Car, la théâtralité des procès fournit la clé centrale de l’institution (B. Kriegel, Les grands procès dans les systèmes communistes, Paris Gallimard 1972) et permet de percer ce qui se joue derrière le jeu auquel on assiste, la raison profonde de l’existence de ce moment judiciaire.

Les procès sont, dans les systèmes analysés, des moments centraux de l’actualité sociale et politique. Là se dit et se raconte une société soudainement saturée par la corruption de ses élites et désireuse d’éliminer celles qui se sont enrichies au détriment du peuple. La répression pénale apparaît alors comme l’instrument de la remise en ordre du politique par des juges en apparence dynamisés par la seule exigence de traduire en actes la volonté de la loi. Mais tout reste question de représentation. Le système actanciel, sans lequel la grammaire de ces procès ne serait pas comprise, se compose de plusieurs protagonistes. Ce sont d’abord ceux que, dans un tout autre contexte, Antoine Garapon appelle les fabricants de procès, espèces de metteurs en scène dont le rôle peut être occulte ou secret. Nous les appellerons plus simplement agents d’indexation, pour désigner les protagonistes de la sélection pénale des justiciables de la répression pénale des affaires.

Il s’agit des acteurs individuels et collectifs qui ont un rôle d’aiguillage des hommes et de leurs faits (définis comme des méfaits) vers la chaîne pénale. Ce sont les responsables des agences de lutte contre la corruption, les responsables des administrations chargées de tracer les flux financiers illicites, les fonctionnaires préposés au contrôle de la déontologie des fonctionnaires et de la discipline budgétaire des ordonnateurs et comptables publics. Mais cette indexation n’opère pas forcément auprès de l’illicite, c’est-à-dire au moment où les instances compétentes se saisissent de faits répréhensibles.

La mise en scène pénale à laquelle on assiste passe également par l’action d’acteurs qui, tels les grands prêtres présidant aux rituels et gardant les lieux sacrés, disent un catéchisme de l’intégrité de l’extérieur du système pénal : ce sont les portes voix de la doctrine officielle, scandant volontiers cette dernière, pour justifier les scènes qui se déroulent. Au nombre des acteurs de ce processus de mise en sens, il y a ensuite les mis en cause, mais aussi ceux qui utilisent le système pour parvenir à des fins inavouées, régler des comptes à des adversaires politiques, en les neutralisant, comme c’est le cas dans l’affaire qui nous occupe. Les mis en cause dans ces affaires sont souvent saisis de manière brutale et dégradante. Les interpellations sont spectaculaires, mobilisent des effectifs importants de forces de l’ordre, comme si les accusés représentaient des menaces objectives et immédiates pour l’ordre public. Les interpellations, comme les enquêtes, font l’objet d’un très fort retentissement médiatique. Le pouvoir, toujours, communique sur le traitement des dossiers par la police et la justice.

C’est là que se jouent les dynamiques silencieuses de la stigmatisation et de la dégradation. Car la dégradation des élites corrompues a certes vocation à les identifier comme des ennemis de la société, mais tend surtout à en faire autre chose que ce qu’elles paraissaient jusqu’alors. Les abaisser, les ramener à la position du vulgaire et du criminel revient à leur enlever le prestige qui s’attachait à leur qualité de membres de l’élite. C’est, pour reprendre l’expression bien signifiante de Garapon, opérer une sorte de double inversé des cérémonies d’élévation de statut. Il est question, en d’autres termes, de faire de l’éperviable ou du politique accusé en justice, un homme déchu, dégradé, habile à rejoindre la lie de la société, dans les lieux de réclusion pénitentiaire.

La personne poursuivie est donc saisie ; son abaissement, au fil des micro-violences consubstantielles des cérémonies dégradantes, permet alors à la société de se désigner un coupable, une victime sacrificielle. Les gens de justice sont d’autres protagonistes des processus à l’œuvre. Ce sont des exécutants du drame, chargés de rehausser son décorum, et de donner à l’instant, la solennité qui sied. Les joutes oratoires participent du travail de construction symbolique en cours. Les échanges entre les acteurs du procès permettent la sédimentation d’un métadiscours que l’opinion publique attendrait. Le prétoire devient le lieu de la mise à distance symbolique d’un mal construit comme absolu : la corruption et les autres violations de la loi. Cet étiquetage n’a rien de nécessaire, puisqu’il est contingent, propre aux contextes, et il révèle bien une ritualisation de la violence judiciaire. De façon tout à fait symptomatique, on remarquera qu’aucune agence publique d’indexation pénale n’a jamais questionné l’intégrité de Akéré Muna. Ce constat révèle, si besoin était le caractère fallacieux de l’affaire déclenchée par sa sœur, sous couvert de procédures dont l’État n’a pas pris l’initiative, mais où on veut lui faire jouer un rôle de neutralisation symbolique et politique d’un candidat à la présidence de la République.

Au total, on voit bien qu’on manipule la justice, et que l’on prend en otage les Camerounais, lesquels comprennent bien la finalité de la manœuvre. L’affaire, civile à l’origine, est maintenant pénale, par l’opération de quelques officines mobilisées pour empêcher l’inéluctable alternance. Et pendant ce temps, Akéré Muna avance et propose. Il apparaît jour après jour comme le challenger le plus sérieux du pouvoir en place. La réception de son message par le peuple est sans cesse renforcée, et le peuple voit bien qu’on veut, par avance, l’empêcher de choisir. En fin de compte, le pseudo-scandale inspiré par Madame Ama Tutu Muna est en fait une vaste tentative d’escroquerie de la démocratie, à travers une tentative d’escroquerie au jugement. Du point de vue de la stratégie politique, l’accélération de ces affaires démontre que le vote est en cours de cristallisation. Ceux qui ont peur de perdre et qui, à vrai dire, représentent déjà le passé, sont les seuls à avoir intérêt au crime.