CAMEROUN :: Positionnement : Victor Mukete et Paul Biya pour la vie :: CAMEROON Au cours de la session ordinaire de plein droit, le acteur majeur de la réunification dans les années 1960 a juré d’accompagner le « grand démocrate Biya » jusqu’à la fin de ses jours.

Victor Mukete, homme d’affaires prospère, doyen des sénateurs camerounais, acteur majeur de la réunification dans les années 1960 aujourd’hui âgé de près de 100 ans dément le désamour entre lui et le chef de l’État Paul Biya. Au cours de la session ordinaire de plein droit qui s’est tenue hier mardi 24 avril 2018, l’un des gardiens de la mémoire du pays et acteur majeur de la réunification entre les francophones et une partie des anglophones sous administration britannique, en 1961 a réaffirmé son admiration indéfectible au président Biya.

En marge des exigences oratoires, il a, dans son discours de circonstance, remercier le président de la République pour une nouvelle marque de confiance. Dans son ode à Paul Biya, il affirme qu’ « en chef de l’Etat très éclairé, grand démocrate soucieux de faire triompher la justice en toute chose, vous me renouvelez votre haute confiance malgré les contre-vérités qui ont été conçues et diffusées sur ma personne dans l’intérêt de la scène nationale après une expérience et des années d’action positive dans les différents projets menés depuis la fin de la tutelle française et britannique, pour consolider les limites de notre pays le Cameroun ».

Celui qui suit aujourd’hui de près la spirale de violences qui s’abat sur les régions anglophones du Cameroun a dénoncé les sécessionnistes et réitérer toute son affection au chef de l’Etat et à l’idée de décentralisation.

« Monsieur le Président de la République, je reste attaché à cette idée et je la défendrai jusqu’à la fin de mes jours, pour soutenir le grand humaniste et chef d’Etat rigoureusement attaché à l’unité de son pays, à la paix, à la démocratisation de la vie politique, au développement économique de toutes les régions du pays et au bien-être de tous les Camerounais », a-t-il martelé.

Se réjouissant du parlement bicaméral mis sur pied, il a invité les anciens et les nouveaux sénateurs à préserver les valeurs premières de la chambre : dignité, respect mutuel, échange positif, etc. « Aussi, ne devons-nous pas tout accepter sans analyse réelle (…)

Toute idée relative aux notions de sécession ou de menées subversives, dans le seul intérêt de favoriser l’esprit de terreur », a-t-il ajouté. Sa sortie dans Jeune Afrique il y a quelques semaines avait créé des remous au sein du Rdpc car selon ce journal panafricain, il était favorable au fédéralisme, une option inappropriée.