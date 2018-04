CAMEROUN :: Parlement : Le Sdf retarde lâ€™Ã©lection du prÃ©sident du SÃ©nat :: CAMEROON

CAMEROUN :: Parlement : Le Sdf retarde l’élection du président du Sénat :: CAMEROON Hier, Henry Gamsey Kemende, sénateur du parti d’opposition, a dénoncé l’incompatibilité du doyen d’âge chief Victor Muketé qui est Pca à Camtel.

Le doyen d’âge Chief Victor Muketé a procédé hier mardi 24 avril 2018 à l’ouverture de la session ordinaire de plein droit de la Chambre Haute au titre de la législature 2018-2023. Conformément à l’article 215, alinéa 2 du code électoral stipulant que le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le troisième mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel, les 100 nouveaux sénateurs de la deuxième mandature n’ont pas véritablement pris fonction.

D’après une source au cabinet de Marcel Niat Njifenji, le président du Sénat pour le compte de la première législature, le clou de la cérémonie prévoyait l’élection des membres du bureau, des commissions spécialisées et surtout du nouveau président du Sénat, la présentation du doyen d’âge et de deux jeunes femmes et homme, le discours du doyen et la remise des attributs écharpe macaron aux 100 sénateurs.

Après vérification du quorum, lecture du rapport de la proclamation des résultats des élections sénatoriales par région et présentation de deux jeunes femmes (Georziane Aboui Marlyse, sénatrice de l’Est et militante de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès (Andp) et homme (Lekunze Andreas), Chief Muketé, sénateur Rdpc du Sud-Ouest assis non loin de Michel Meva'a M'Eboutou , le secrétaire général du Sénat s’est vu « fusillé » lorsqu’il a demandé s’il y avait des objections. Henry Gamsey Kemende, sénateur Sdf du Nord-Ouest approche et fait savoir que « le Sénat est dans l’illégalité.

Le bureau d’âge doit être constitué par rapport aux lois qui gouvernent notre pays. Cette loi est contenue dans le code électoral. Le bureau d’âge a été mal composé ; il est irrégulier et ce n’est pas normal pour la chambre haute ». Pour lui, le président par intérim Chief Mukete est président du Conseil d’administration de Camtel. Ce qui est contraire au code électoral qui stipule en son article 162, pense-t-il qu’on ne peut être président du conseil d’administration d’une société et exercer comme sénateur.

« C’est pour cela que j’ai soulevé ce problème. La moindre des choses aurait consisté pour Victor Muketé à montrer sa lettre de démission mais il a continué sans élégance avec cette présidence. Il a plutôt prononcé une motion d’ordre. On ne peut être accusé et juge en même temps sur une requête adressée contre soi. Il s’agit bel et bien d’une situation d’incompatibilité », a-t-il ajouté.

Les commentaires vont bon train entre les membres du gouvernement. Chief Victor Muketé et le secrétaire général du Sénat sont visiblement embarrassés et restent silencieux.

Après une longue concertation avec Michel Meva'a M'Eboutou, le doyen d’âge ne parvient pas toujours à retrouver sa verve oratoire. N’eût été l’intervention de « sauveur » Pierre Flambeau Ngayap, sénateur Undp nommé pour la deuxième fois, le gouvernement n’aurait pas échappé à « véritable honte » selon un sénateur Rdpc de la région du Centre.

« Je ne veux pas commenté mais l’article 8 du Sénat portant incompatibilité dispose qu’au cours de la session de plein droit, le bureau constitué vérifie les incompatibilités. Bien plus, l’article 9 dispose en son alinéa 1 que le bureau créé et constitué de 25 membres vérifie les incompatibilités.

Par conséquent, les cas d’incompatibilités ne peuvent se faire qu’après la mise en place du bureau. Les sénateurs ne sont pas autorisés à s’auto-vérifier. Le bureau n’est pas encore mis en place », a-til ajouté. C’est ainsi que Pierre Flambeau Ngayap a sorti le système de l’embarras. Henry Gamsey Kemende a également interpellé le doyen d’âge sur l’honorable Marlyse Aboui née vers 1907 et considérée comme la plus jeune.

Après le discours de Chief Mukete, la cérémonie s’est achevée à la surprise de tous. Aucun sénateur n’était informé du programme. Des travaux à huis clos se sont poursuivis tard vers 16 heures.