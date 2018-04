Cameroun: 237kiosk.com ouvre la presse sur le monde. :: CAMEROON C’est un produit de think to view, un studio de développement des projets d’application web.

Booster la force de vente

Pour les promoteurs, le KIOSQUE est une boutique de vente de presse en ligne nouvellement conçu pour vous satisfaire et booster la force de vente de la presse et votre chiffre d’affaire. Associé à un site d’information, nous avons la garantie de drainer un flux important de lecteurs désireux de s’informer. À travers le site d’information, ou directement sur le kiosque.

Donner une vie digitale aux tabloïds

Le kiosque permettra de faciliter l’acquisition et l’accessibilité des journaux par les lecteurs à travers le Canal qui leur conviendra le mieux (Téléphone, Tablette ou Ordinateur). Une plateforme qui vient donner une vie digitale aux tabloïds en les rendant disponible en ligne, même plusieurs années après la date de parution. Et aussi une source de revenus tant et aussi longtemps qu’il restera disponible en ligne.

Créer des richesses

Lorsque les magazines sont vendus sur notre plateforme, nous effectuons un versement mensuel à l’éditeur, en utilisant la méthode de transfert de son choix. Un pourcentage est retenu pour assurer la logistique et la maintenance de la plateforme. Ce pourcentage peut varier sous la base d’une entente préalable avec l’éditeur du magazine; toutefois, nous nous rassurons de rester équitable dans la mesure des efforts fournis de part et d’autre.